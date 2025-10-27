Joseph Parker iskreno nakon poraza: Wardley je u rangu najvećih udarača u diviziji

Novozelandski teškaš Joseph Parker prekinuo je svoj uspješan niz od šest mečeva bez poraza. Posebno značajne su bile posljednje tri borbe u kojima je pobijedio Deontaya Wildera, Zhileija Zhanga i Martina Bakolea. No na subotnjoj priredbi u londonskoj O2 Areni namjerio se na opasnog britanskog nokautera, neporaženog Fabija Wardleyja, koji je još jednim sjajnim nastupom ušutkao svoje kritičare.

Tridesetogodišnji borac iz Ipswicha ponovno je pokazao srčanost i veliku izdržljivost, te je pred svojim navijačima tehničkim nokautom u 11. rundi svladao Josepha Parkera i tako stigao do najveće pobjede u karijeri, piše Croring.

Wardleyju je to bila 20. pobjeda u karijeri kojom je osvojio WBO-ov privremeni pojas prvaka te stigao na korak do meča protiv apsolutnog prvaka svijeta i najboljeg teškaša današnjice Oleksandra Usika.

Parker je na presici istaknuo kako se Wardleyja može svrstati u društvo najvećih udarača u diviziji.

– On je u tom rangu. Dohvatio me s nekoliko snažnih udaraca i pomislio sam: ‘Oh, baš krasno – kazao je Joseph Parker, koji tvrdi kako mu je žao što je sudac Howard Foster prekinuo dvoboj premda je bio u stanju nastaviti borbu.

No bez obzira na poraz, Novozelanđanin ne umanjuje Wardleyjev uspjeh, te je impresioniran nastupom svog protivnika.

– Prihvatio je izazov i bio je dobar. I ja sam osjećao da imam sve pod kontrolom, a onda me dohvatio, to je boks. Osjećao sam se dobro i nisam se želio predati. Imao sam volje nastaviti s borbom – rekao je Joseph Parker, pa dodao:

– Naravno da se sada osjećam užasno, jer sam izgubio. Neću sjediti ovdje i pretvarati se da sam sretan. No život ide dalje. Boks je dio mog posla. Vrlo sam blagoslovljen s petero djece i obitelji, želim im zahvaliti. Uskoro ću vidjeti što dalje. Čestitam Fabiju na poštenoj pobjedi, zaslužio je još veću borbu.

Parker je odmah tražio revanš, ali Wardley će sada svoju pozornost usmjeriti na Oleksandra Usika i tražiti priliku postati apsolutni prvak teške kategorije, njegova se bajka nastavlja.