Legendarni Cro Cop se vraća? Forgač: Nazvat ću ga na rođendan, valjda mi neće reći ne...

Fight Nations Championship je najbrže rastuća borilačka promocija u Europi koja ima ambiciju postati i najvećom na Starom kontinentu. Kazao je to i osnivač i suvlasnik FNC-a Dražen Forgač rekavši da je cilj u narednih pet godina postati i najvećom europskom promocijom što je epitet kojeg za sada drži poljski KSW. A kao takvoj organizaciji bilo im je i mjesto na sad već svjetski poznatoj sportskoj konferenciji Sunset Sports Festival na kojoj su u ime FNC-a govorili Forgač, direktor marketinga FNC-a Matej Filipčić te jedna od najvećih zvijezda promocije, srpski teškaš Darko Stošić.

Iz obveze prema televizijskoj kući koja ih prati FNC mora godišnje isporučiti deset priredbi i to čine uzduž i poprijeko teritorija bivše SFRJ ali i izvan tih granica. A posljednja, održana u Beogradu, bila je prava bomba. Arena Beograd bila je krcata a borci su isporučili ono što publika od gladijatora traži "krv, znoj i suze". A upravo je Stošić bio svojevrsni šlag na torti jer je nokautirao bivšeg igrača američkog nogometa ali i bivšeg UFC borca Grega Hardyja. A ovaj se nije pokazao profesionalcem pa je u kavez ušao 20 kilograma teži od srpskog borca.

- Prihvatiti tu borbu za mene je bio veliki rizik ali kada takvu borbu pobijedite onda vam stiže i velika nagrada.

A ta nagrada je bila manje financijska a više u vidljivosti. S obzirom na to da je riječ o osobi iz najpopularnijeg američkog sporta ta vijest da je Hardy nokautiran odjeknula je u svim važnijim američkim, ali i u mnogim svjetskim medijima.

- Kada imate ovakav nokaut to je za priredbu čisto zlato. Naročito kada netko nokautira 20 kilograma težeg borca i to je već priča za sebe - ističe Matej Filipčić nekad i sam borac (džudo, džiju džicu).

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O toj borbi izazovnoj za Stošića, njegovu publiku ali i za organizaciju, ponešto je rekao i Forgač:

- Darko je pristao boriti se protiv 20 kilograma težeg borca i to je bilo jako hrabro od njega. Uh, umalo sam dobio infarkt.

A infarktno je bilo kada ga je u prvom dijelu borbe Hardy pogodio šakom i oborio.

- Pogodio me desnom i ja sam pao, no instinktivno sam se ustao. Vidio sam nekoga ogromnog iznad mene i brzo sam se digao na noge, ni sam ne znam kako. Trebalo mi je minutu do dvije da shvatim što se događa.

A u životu ove relativno mlade promocije događa se čak i to da se priča o mogućem povratku Cro Copa u njihovu aranžmanu. To je nešto što bi FNC zacijelo skupo koštalo ali bi mu omogućilo globalnu vidljivosti jer nema tog borilačkog portala koji ne bi objavio da se nekad najbolji MMA borac vraća u kavez s 51 godinom na leđima.

- U srijedu ću se čuti s Mirkom da vidimo možemo li se dogovoriti. Taj dan je moj rođendan i valjda mi neće reći ne.

No, i ako Mirko kaže "ne" FNC neće prestati rasti. Uostalom, riječ je o organizaciji koja ima oko 100 boraca pod ugovorom i sve je zanimljivija kako za one koji izlaze iz najvećih organizacija ili pak talente koji trebaju odskočnu platformu. A gdje ćete bolje pozornice nego se boriti pred punim tribinama, u velikim arenama, uz sav pritisak koji ide uz svjetla reflektora.

- U početku je organizacija ta koja kreira zvijezde. Vi morate prepoznati potencijal, investirati u njega a kada pod istim krovom imate više zvijezda onda dižete cijeli biznis. Ta potraga za zvijezdama je stalna jer kada se umirovljuju stare vi morate pronalaziti nove - pojasnio je direktor marketinga kojeg je nadopunio borac sa zvjezdanim statusom (Stošić):

- Da se ovakav nokaut dogodi u nekoj maloj organizaciji to ne bi bilo vidljivo koliko je sada. Moje kao borca je da pružim dobru borbu a njihovo je da odrade marketing.

U taj dio priče uključio se i Forgač definirajući već rečeno:

- Borac bez dobre organizacije koja će mu dati priliku na najvišoj razini ne može biti uspješan. A promocija bez zvijezda također ne može uspjeti.

A tu se došlo i do pitanja korištenja društvenih mreža u najavljivanju priredbi odnosno konkretnih borbi:

- Možete vi imati najboljeg mogućeg borca u svojoj dvorani ali ako nitko ne zna njegovu priču, za njegovu karizmu, onda ga nećete niti "prodati". A to su stvari koje se mogu naučiti. Imali smo mi seminare s borcima o korištenju društvenih mreža. To ne mora biti nužno "trash-talk" jer nekome to naprosto ne stoji ali se uvijek može pronaći način da se borac monetizira - zbori komercijalist Filipčić dok Forgač kao klasičar ponešto drugačije na to gleda:

- Te stvari su važnije našem direktoru marketinga koji zna kako podići zanimanje, privući više sponzora, ostvariti bolju prodaju pay-per-view prijenosa. No, ja i dalje tvrdim da su daleko važniji talent i težak raditi. I dok na Instagramu to možda i možete u kavezu ipak ne možete nikoga prevariti.

S obzirom na to da FNC ima i svoju vlastitu produkciju, koja u najavnom ali i realizacijskom smislu ne zaostaje za onom UFC-ovom, ne čudi što je sve više onih koji žele gledati njihove priredbe pa pribjegavaju hakiranju.

- Uvijek imamo tri do četiri čovjeka koji to prate i pokušavaju prekinuti njihov streaming - ističe Filipčić.