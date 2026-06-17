Uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u pomorskoj nesreći

Tragedija koja je prije nekoliko dana potresla Hrvatsku i odnijela četiri ljudska života na moru između Šolte i Brača dobila je novi razvoj događaja. Kako doznajemo, nakon višednevne istrage, policija je privela osobu za koju postoji sumnja da je povezana s jednom od najtežih pomorskih nesreća na Jadranu. Uhićen je 33-godišnji hrvatski državljanin nad kojim policija provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je odgovoran za okolnosti koje su dovele do kobnog sudara katamarana i jedrilice.
"U ovom trenutku provodi se kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim državljaninom Hrvatske koji je uhićen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa-ugrožavanje posebnih vrsta prometa iz čl. 225. st.4. u svezi 1. Kaznenog zakona. Nakon dovršetka istraživanja, uz kaznenu prijavu danas će biti predan pritvorskom nadzorniku." javljaju nam iz PU splitsko-dalmatinske.
Podsjetimo, teška pomorska nesreća dogodila se 14. lipnja oko 11.40 sati u akvatoriju između Šolte i Brača. U sudaru su sudjelovali putnički katamaran koji je plovio na liniji Split-Hvar te jedrilica na kojoj se nalazilo osam čeških državljana. U nesreći su život izgubile četiri osobe s jedrilice, dok se na katamaranu u trenutku sudara nalazilo 118 putnika i sedam članova posade. Potraga za posljednjom nestalom osobom trajala je satima, a ronioci su na dubini većoj od 50 metara pronašli potonulu jedrilicu i tijelo četvrte žrtve.FOTO Policija na katamaranu koji je sudjelovao u tragediji: Utvrđuju se okolnosti kobnog sudara
ajd još jednom pogledajte snimku.... katamaran zadržava smjer, ne usporava niti ubrzava. jedrilica pak s druge strane juri i onda kad očito skuže da bi moglo biti problema, usporavaju, ali ne skreću, ne staju. ja tu ne vidim ništa spornog, katamaran je veće plovilo, tromije, a jedrilica manja, brža, i presijeca put linijskom brodaru, to nekako svi tu volite ignorirati. a uhićenje.. pa ono, smrtni slučaj, istraga, sve je još u tijeku... da je bilo preživjelih na jedrilici, i njih bi uhitili.