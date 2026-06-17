Uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u pomorskoj nesreći

Tragedija koja je prije nekoliko dana potresla Hrvatsku i odnijela četiri ljudska života na moru između Šolte i Brača dobila je novi razvoj događaja. Kako doznajemo, nakon višednevne istrage, policija je privela osobu za koju postoji sumnja da je povezana s jednom od najtežih pomorskih nesreća na Jadranu. Uhićen je 33-godišnji hrvatski državljanin nad kojim policija provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je odgovoran za okolnosti koje su dovele do kobnog sudara katamarana i jedrilice.

"U ovom trenutku provodi se kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim državljaninom Hrvatske koji je uhićen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa-ugrožavanje posebnih vrsta prometa iz čl. 225. st.4. u svezi 1. Kaznenog zakona. Nakon dovršetka istraživanja, uz kaznenu prijavu danas će biti predan pritvorskom nadzorniku." javljaju nam iz PU splitsko-dalmatinske.

Podsjetimo, teška pomorska nesreća dogodila se 14. lipnja oko 11.40 sati u akvatoriju između Šolte i Brača. U sudaru su sudjelovali putnički katamaran koji je plovio na liniji Split-Hvar te jedrilica na kojoj se nalazilo osam čeških državljana. U nesreći su život izgubile četiri osobe s jedrilice, dok se na katamaranu u trenutku sudara nalazilo 118 putnika i sedam članova posade. Potraga za posljednjom nestalom osobom trajala je satima, a ronioci su na dubini većoj od 50 metara pronašli potonulu jedrilicu i tijelo četvrte žrtve.