Englezi su napravili povijesni gaf, Hrvatima su dali poklon zbog kojeg su gorko požalili

Osamdesetih godina 19. stoljeća jedan pripadnik engleske aristokracije, lord Fred Hepburn, napravio je znameniti povijesni gaf – poklonio je Hrvatima prvu nogometnu loptu i učio ih igrati nogomet. Ta je antologijska pogreška plemića iz Suttona Engleze protiv maestralnih Hrvata jednom koštala gubitka Kupa sajamskih gradova (1967.), jednom plasmana na Europskom prvenstvu (2007.), a jednom čak i finala Svjetskog prvenstva (2018.).



Lopta u nasljedstvo