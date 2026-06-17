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SPEKTAKL PRED UTAKMICU

UŽIVO/VIDEO Totalna ludnica hrvatskih navijača u Dallasu: Parada s konjima i divovskom zastavom!

SP 2026 Dallas: Velika povorka hrvatskih navijača u Dallasu uoči utakmice Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Autori: Tomislav Dasović, Edi Džindo
17.06.2026.
u 01:15

Zbog veličine i troškova transporta zastava je podijeljena na tri dijela, a iz New Yorka do Dallasa dopremljena je automobilom nakon putovanja dugog gotovo 26 sati

Mjeseci planiranja i priprema kulminirali su večeras u Dallasu, gdje se okupio velik broj hrvatskih navijača uoči dvoboja Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu. Nakon što je proteklih dana u New Yorku na obali East Rivera predstavljena golema navijačka zastava iz Crikvenice, površine 1200 četvornih metara, središte zbivanja preselilo se u Teksas.

Program nazvan Parada američko-hrvatskog prijateljstva započeo je u 19.15 po lokalnom vremenu kod Civic Gardena, odnosno u 2.15 ujutro po hrvatskom vremenu. Sudionici su se ondje okupili prije polaska prema Ferris Plazi, a povorku su povele članice poznatog teksaškog konjičkog sastava Red Dirt Riders Equestrian Drill Team. Tijekom nastupa izvode koreografirane formacije s hrvatskim, američkim i teksaškim zastavama, dok su odjevene u kaubojske šešire ukrašene hrvatskim motivima i kravate.

Iza njih su krenule četiri svečane kočije iz programa Vintage Carriage. Jedna nosi hrvatsku zastavu, druga služi kao pokretna glazbena pozornica, dok su u preostale dvije smješteni članovi udruge Mi Hrvati odjeveni u teksaške kauboje. Riječ je o istoj skupini koja je tijekom Svjetskog prvenstva u Katru privukla veliku pozornost pojavivši se u odorama inspiriranima arapskim šeicima.

Dio povorke postali su i brojni navijači, bubnjari, barjaktari, folklorne skupine te sportski klubovi. Među najupečatljivijim trenucima očekuje se ponovno razvijanje velike zastave iz Crikvenice, teške oko 90 kilograma. Zbog veličine i troškova prijevoza zastava je podijeljena na tri dijela, a iz New Yorka do Dallasa dopremljena je automobilom nakon gotovo 26 sati vožnje.

Ruta povorke uključuje i zaustavljanje kod memorijala američkom predsjedniku Johnu F. Kennedyju. Ondje će sudionici minutom šutnje odati počast Kennedyju, koji je ubijen u Dallasu 1963. godine.

Po završetku službenog dijela programa, predviđenog za 20.15 po lokalnom vremenu, okupljenima će se obratiti predstavnici grada Dallasa i hrvatskog veleposlanstva. Nakon toga slijedi glazbeni i zabavni program koji će trajati do 22 sata, a nastupit će i klapa Samoana.

Organizacija cijelog događaja prema dostupnim je podacima stajala više od 35 tisuća dolara. Povorku osigurava lokalna policija na motociklima Harley-Davidson, a zanimljivost je da je njezin zapovjednik Mark Rickerman boravio u Zagrebu 1996. godine u sklopu misije UNPROFOR-a. Projekt je osmislila i provela udruga Mi Hrvati predvođena Željkom Bulićem, koji utakmicu Hrvatske i Engleske prati iz Zagreba.

POGLEDAJTE VIDEOZAPISE S DOGAĐAJA

Ludnica hrvatskih navijača u Dallasu

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Ključne riječi
Vatreni nogomet video korteo Mi Hrvati Hrvatska SP 2026. Navijači Dallas parada

Komentara 4

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Avatar gradjanskirat
gradjanskirat
02:27 17.06.2026.

Cudno, nema hosstaskih zastava po Americi ko po hrvatskoj!

Avatar Certilian
Certilian
02:07 17.06.2026.

Malo se pretjeralo sa tom AI slikom..

KU
kukie
01:44 17.06.2026.

Nema nista bez Hrvata

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