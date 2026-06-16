Veliki udarac za Netanyahua: Trump i Iran kroje novu kartu Bliskog istoka

Sve je spremno za veliki dan koji bi mogao označiti jednu od najvažnijih geopolitičkih prekretnica posljednjih godina. U petak 19. lipnja u Ženevi bi trebao biti potpisan privremeni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, čime će službeno biti potvrđen završetak najopasnije faze sukoba između Washingtona i Teherana te otvoren put prema sveobuhvatnom političkom, sigurnosnom i nuklearnom sporazumu.



Dok se u Washingtonu i Teheranu pripremaju za ceremoniju potpisivanja, obje strane već slave postignuti dogovor. I američki predsjednik Donald Trump i iransko vodstvo predstavljaju sporazum kao veliku diplomatsku pobjedu. Amerikanci tvrde da su ostvarili svoj ključni cilj dobivši jamstva da Iran neće razvijati nuklearno oružje, dok Iranci ističu kako su uspjeli sačuvati svoj suverenitet, izbjeći daljnju eskalaciju rata i prisiliti SAD na izravne pregovore i kompromis. U političkom smislu i Washington i Teheran proglašavaju pobjedu.