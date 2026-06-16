Veliki udarac za Netanyahua: Trump i Iran kroje novu kartu Bliskog istoka

Sve je spremno za veliki dan koji bi mogao označiti jednu od najvažnijih geopolitičkih prekretnica posljednjih godina. U petak 19. lipnja u Ženevi bi trebao biti potpisan privremeni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, čime će službeno biti potvrđen završetak najopasnije faze sukoba između Washingtona i Teherana te otvoren put prema sveobuhvatnom političkom, sigurnosnom i nuklearnom sporazumu.
Dok se u Washingtonu i Teheranu pripremaju za ceremoniju potpisivanja, obje strane već slave postignuti dogovor. I američki predsjednik Donald Trump i iransko vodstvo predstavljaju sporazum kao veliku diplomatsku pobjedu. Amerikanci tvrde da su ostvarili svoj ključni cilj dobivši jamstva da Iran neće razvijati nuklearno oružje, dok Iranci ističu kako su uspjeli sačuvati svoj suverenitet, izbjeći daljnju eskalaciju rata i prisiliti SAD na izravne pregovore i kompromis. U političkom smislu i Washington i Teheran proglašavaju pobjedu.
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Potpisivanjem privremenog mirovnog sporazuma u petak 19. lipnja službeno će biti potvrđen završetak najopasnije faze sukoba između Washingtona i Teherana te otvoren put prema sveobuhvatnom sporazumu
Komentara 5
Trump i Iran? Valjda samo Iran jer je narančasti odlučio potpisati gotovo totalnu kapitulaciju bez ikakvih bitnijih koncesija od Teherana. Dapače, situacija u odnosu na početak ove 'SVO' je izrazito pogoršana. Iran će dobiti pristup 300 mlrd dolara, kontrolu nad Hormuškim tjesnacem nakon 'grace perioda' od 60 dana, Izrael se mora odreći aktivnosti u Libanonu, a sudbina iranskog nuklearnog programa je u najboljem slučaju tamo gdje je to još Obama ispregovarao. Sve to uz vjerojatno povlačenje američkih snaga iz Zaljeva ( sporna stvar ostavljena razlilčitim interpretacijama), potrošene ogromne količine novačnih sredstava, ubijenu djecu u školama na jugu Irana, opetovano vikend manipuliranje burzama sa 39 proglašenih Trumpovih pobjeda, petkom najčešće. Totalan Trumpov fijasko!
Zamjeriti se židovima u SAD i Izraelu je najopasnija stvar na svijetu. Kennedy je to osjetio na vlastitioj koži.
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Kanarinac će u povijesti USA biti upamćen kao najgluplja osoba koja je bila predsjednik..