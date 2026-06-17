FOTO Mario Mandžukić izgradio je vilu tik do mora, a za noćenje ćete izdvojiti pravo bogatstvo

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac, 40-godišnji Mario Mandžukić, prije šest godina otišao je u profesionalnu mirovinu te danas uživa u plodovima svog rada.
Bivši hrvatski nogometni reprezentativac, 40-godišnji Mario Mandžukić, prije šest godina otišao je u profesionalnu mirovinu te danas uživa u plodovima svog rada.
Foto: Booking.com
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U dugogodišnjoj uspješnoj karijeri branio je boje Dinama, Zagreba, Marsonije, Al Duhaila, Wolfsburga, Juventusa, Atletica i Milana, a uspio je zaraditi i pozamašan novac koji mu je osigurao mirnu budućnost i starost. Portal CA Knowledge izračunao je da Mandžo 'teži' 35 milijuna dolara, dok na mjesečnoj bazi zaradi oko 200 tisuća dolara, pisao je 2024. godine Večernji list.
U dugogodišnjoj uspješnoj karijeri branio je boje Dinama, Zagreba, Marsonije, Al Duhaila, Wolfsburga, Juventusa, Atletica i Milana, a uspio je zaraditi i pozamašan novac koji mu je osigurao mirnu budućnost i starost. Portal CA Knowledge izračunao je da Mandžo 'teži' 35 milijuna dolara, dok na mjesečnoj bazi zaradi oko 200 tisuća dolara, pisao je 2024. godine Večernji list.
Foto: Booking.com
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Osim toga, prije dvije godine smo pisali i kako je Mandžukić razmišljao i o životu poslije nogometne karijere pa je tako krenuo u poduzetničke vode, o čemu su domaći mediji pisali 2020.
Osim toga, prije dvije godine smo pisali i kako je Mandžukić razmišljao i o životu poslije nogometne karijere pa je tako krenuo u poduzetničke vode, o čemu su domaći mediji pisali 2020.
Foto: Booking.com
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Inače, direktor je tvrtke Vila Brač sa sjedištem u Zagrebu, a vlasnik je i luksuzne vile na Braču.
Inače, direktor je tvrtke Vila Brač sa sjedištem u Zagrebu, a vlasnik je i luksuzne vile na Braču.
Foto: Booking.com
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Luksuzni objekt, Vila Blue Star Brač nalazi se u Bobovišću, malom i mirnom mjestu na otoku Braču.
Luksuzni objekt, Vila Blue Star Brač nalazi se u Bobovišću, malom i mirnom mjestu na otoku Braču.
Foto: Booking.com
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Vila je udaljena samo 10 m od mora, 800 m od centra Bobovišća te 4 km od Milne.
Vila je udaljena samo 10 m od mora, 800 m od centra Bobovišća te 4 km od Milne.
Foto: Booking.com
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Ima 5 spavaćih soba, 5 kupaonica, vanjski grijani bazen veličine 20 m2, te je pogodna za 10 osoba. Na poznatoj stranici za iznajmljivanje objekata fotografije su Mandžukićeve vile koja uistinu oduzima dah.
Ima 5 spavaćih soba, 5 kupaonica, vanjski grijani bazen veličine 20 m2, te je pogodna za 10 osoba. Na poznatoj stranici za iznajmljivanje objekata fotografije su Mandžukićeve vile koja uistinu oduzima dah.
Foto: Booking.com
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Prije dvije godine pisali smo i kako s luksuzom dolazi i s cijenom koja nije za svakog, a noćenje je tada koštalo 1300 eura, no ako doista želite provesti dane u njegovoj vili, gosti su morali ondje boraviti najmanje četiri dana. Odnosno, tada smo došli do računice kako će dvije osobe za četiri noćenja iskeširati ukupno 5200 eura.
Prije dvije godine pisali smo i kako s luksuzom dolazi i s cijenom koja nije za svakog, a noćenje je tada koštalo 1300 eura, no ako doista želite provesti dane u njegovoj vili, gosti su morali ondje boraviti najmanje četiri dana. Odnosno, tada smo došli do računice kako će dvije osobe za četiri noćenja iskeširati ukupno 5200 eura.
Foto: Booking.com
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Sada smo ponovno "bacili oko" cijene ove luksuzne vile u špici sezone, odnosno u srpnju pa možemo vidjeti kako je postavljeno minimalno sedam noćenja.
Sada smo ponovno "bacili oko" cijene ove luksuzne vile u špici sezone, odnosno u srpnju pa možemo vidjeti kako je postavljeno minimalno sedam noćenja.
Foto: Booking.com
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Za sedam noćenja cijena iznaosi 13.090 eura, uključujući poreze i naknade, kako piše na Booking stranici za iznajmljivanje. Za jedno noćenje tako se izdvaja vrtoglavih 1900 eura. 
Za sedam noćenja cijena iznaosi 13.090 eura, uključujući poreze i naknade, kako piše na Booking stranici za iznajmljivanje. Za jedno noćenje tako se izdvaja vrtoglavih 1900 eura. 
Foto: Booking.com
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Podsjetimo, Mario je za vatrene upisao 89 utakmica i zabio 33 pogotka, a karijeru je završio u dresu talijanskog velikana AC Milana. Najbolje dane imao je u Juventusu i Bayernu, za njemačkog diva zabio je 2013. godine u finalu Lige prvaka protiv Borussije Dortmund, čime je postao prvi Hrvat kojem je to uspjelo u povijesti. Isto tako 2019. zabio je krasan pogodak škaricama u finalu protiv Juvea.
Podsjetimo, Mario je za vatrene upisao 89 utakmica i zabio 33 pogotka, a karijeru je završio u dresu talijanskog velikana AC Milana. Najbolje dane imao je u Juventusu i Bayernu, za njemačkog diva zabio je 2013. godine u finalu Lige prvaka protiv Borussije Dortmund, čime je postao prvi Hrvat kojem je to uspjelo u povijesti. Isto tako 2019. zabio je krasan pogodak škaricama u finalu protiv Juvea.
Foto: Booking.com
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U nastavku galerije pogledajte kako izgleda luksuzna vila Marija Mandžukića.
U nastavku galerije pogledajte kako izgleda luksuzna vila Marija Mandžukića.
Foto: Booking.com
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Foto: Booking.com
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Foto: Booking.com
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Foto: Booking.com
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