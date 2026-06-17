FOTO Mario Mandžukić izgradio je vilu tik do mora, a za noćenje ćete izdvojiti pravo bogatstvo

U dugogodišnjoj uspješnoj karijeri branio je boje Dinama, Zagreba, Marsonije, Al Duhaila, Wolfsburga, Juventusa, Atletica i Milana, a uspio je zaraditi i pozamašan novac koji mu je osigurao mirnu budućnost i starost. Portal CA Knowledge izračunao je da Mandžo 'teži' 35 milijuna dolara, dok na mjesečnoj bazi zaradi oko 200 tisuća dolara, pisao je 2024. godine Večernji list.
Ima 5 spavaćih soba, 5 kupaonica, vanjski grijani bazen veličine 20 m2, te je pogodna za 10 osoba. Na poznatoj stranici za iznajmljivanje objekata fotografije su Mandžukićeve vile koja uistinu oduzima dah.
Prije dvije godine pisali smo i kako s luksuzom dolazi i s cijenom koja nije za svakog, a noćenje je tada koštalo 1300 eura, no ako doista želite provesti dane u njegovoj vili, gosti su morali ondje boraviti najmanje četiri dana. Odnosno, tada smo došli do računice kako će dvije osobe za četiri noćenja iskeširati ukupno 5200 eura.
Podsjetimo, Mario je za vatrene upisao 89 utakmica i zabio 33 pogotka, a karijeru je završio u dresu talijanskog velikana AC Milana. Najbolje dane imao je u Juventusu i Bayernu, za njemačkog diva zabio je 2013. godine u finalu Lige prvaka protiv Borussije Dortmund, čime je postao prvi Hrvat kojem je to uspjelo u povijesti. Isto tako 2019. zabio je krasan pogodak škaricama u finalu protiv Juvea.