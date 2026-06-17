Pojavila se nova klasa s prihodima po članu obitelji većima od 1250 eura i imovinom iznad 500.000 eura

U posljednjih desetak godina, odnosno od vremena kad su se prvi put snažnije osjetili učinci ulaska Hrvatske u članstvo Europske unije do danas, dogodile su se velike promjene u klasnoj strukturi hrvatskog društva, ističe sociolog mr. sc Mirko Petrić koji je s kolegama dr. sc. Ingom Tomić-Koludrović, dr. Predragom Cvetičaninom i dr. Adrianom Leguina istraživao klase u hrvatskom društvu 2015., 2021. i 2024. Pojavila se nova "viša srednja klasa" koju Petrićev tim naziva "ekonomsko-političkom" klasnom frakcijom, s prihodima po članu obitelji većima od 1250 eura i imovinom iznad 500.000 eura, a klasična srednja klasa propada...
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