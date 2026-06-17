Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 26
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
UŽIVO
UŽIVO Austrija protiv debitanta na SP-u lovi pobjedu na otvaranju SP-a
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKE PROMJENE

Pojavila se nova klasa s prihodima po članu obitelji većima od 1250 eura i imovinom iznad 500.000 eura

Autor
Dijana Jurasić
17.06.2026.
u 06:00

U 10-ak godina zbile se velike promjene u klasnoj strukturi hrvatskog društva

U posljednjih desetak godina, odnosno od vremena kad su se prvi put snažnije osjetili učinci ulaska Hrvatske u članstvo Europske unije do danas, dogodile su se velike promjene u klasnoj strukturi hrvatskog društva, ističe sociolog mr. sc Mirko Petrić koji je s kolegama dr. sc. Ingom Tomić-Koludrović, dr. Predragom Cvetičaninom i dr. Adrianom Leguina istraživao klase u hrvatskom društvu 2015., 2021. i 2024. Pojavila se nova "viša srednja klasa" koju Petrićev tim naziva "ekonomsko-političkom" klasnom frakcijom, s prihodima po članu obitelji većima od 1250 eura i imovinom iznad 500.000 eura, a klasična srednja klasa propada...

Ključne riječi
Europska unija kupovna moć srednja klasa Predrag Cvetičanin

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar majkarusija
majkarusija
07:01 17.06.2026.

To su oni koji najviše kukaju da im je teško u Hrvatkoj.

CO
coska
07:12 17.06.2026.

Kapitalizam jbga

Avatar nekakav
nekakav
06:52 17.06.2026.

ej, ali ova nova klasa vam ne kupuje na placu.... čemu takva slika?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
6
OKUSI HRVATSKE U ASTORIJI

Koliko koštaju hrvatski proizvodi u New Yorku: 'Svi traže napolitanke!'

Iako se danas svugdje, a pogotovo u Americi puno toga naručuje online, u Astoriji se i u dućanima može pronaći puno hrvatskih proizvoda, pogotovo slastica. Većina mi je prvo spomenula dućan Euromarket, ali hrvatskih proizvoda ima i u drugim dućanima poput Black Bull na križanju 30. avenije i 43. ulice, u blizini je i dućan Kew Food koji isto drži veliki izbor hrvatskih proizvoda. Tu je i ćevabdžinica Ukus...

Zagreb: Obilježena obljetnica osnutka HDZ-a
11
IZBORNA UTAKMICA

Plenković žestoko uzvratio oporbi: 'Danas sam rekao na koaliciji da ako je to u stanju reći javno, zamislite što govore na zatvorenim kružocima'

Istaknuo je da oni koji ih znaju, znaju da su tu da bi osigurali sve preduvjete za stabilnu Hrvatsku jer se jedino sa stabilnošću može ostvariti svaki napredak i razvoj. "A to mi možemo. Zato ćemo se mi pripremati za izborne utakmice onda kada je njima vrijeme. A njima (oporbi) čestitamo da su rano krenuli. To je dobro da treniraju, a proći će kao zadnja tri puta", poručio je

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!