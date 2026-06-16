Hajdaš Dončić: Nema više pregovora o ustavnim sucima s HDZ-om, s tim smo završili

Kako sada stvari stoje, od izbora troje ustavnih sudaca neće biti ništa prije jeseni, što znači i da će Ustavni sud do daljnjega nastaviti raditi u "krnjem sastavu". Kako nam je potvrdio predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, njegova stranka nema namjeru više uopće sudjelovati u pregovorima o ustavnim sucima s vladajućima već im je cilj, nakon što saslušaju sve kandidate, dobro razmisliti tko im odgovara i to javno komunicirati, a potom za one koji su im prihvatljivi i na plenarnoj sjednici za te kandidate i glasati. Tako, objasnio je Hajdaš Dončić, žele u potpunosti promijeniti postojeći politički model izbora ustavnih sudaca jer se pokazalo da aktualni nije dobar.