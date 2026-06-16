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RAD U 'KRNJEM SASTAVU'

Hajdaš Dončić: Nema više pregovora o ustavnim sucima s HDZ-om, s tim smo završili

Autor
Petra Maretić Žonja
16.06.2026.
u 19:40

Šef SDP-a kazao je i kako to ne znači da lijeva oporba "koči" izbor ustavnih sudaca ili da "kupuje vrijeme" kako bi Ustavni sud što dulje radio u krnjem sastavu i podsjeća da je HDZ bio taj koji je rastezao izbor ustavnih sudaca prošle godine, a koji je u konačnici i propao

Kako sada stvari stoje, od izbora troje ustavnih sudaca neće biti ništa prije jeseni, što znači i da će Ustavni sud do daljnjega nastaviti raditi u "krnjem sastavu". Kako nam je potvrdio predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, njegova stranka nema namjeru više uopće sudjelovati u pregovorima o ustavnim sucima s vladajućima već im je cilj, nakon što saslušaju sve kandidate, dobro razmisliti tko im odgovara i to javno komunicirati, a potom za one koji su im prihvatljivi i na plenarnoj sjednici za te kandidate i glasati. Tako, objasnio je Hajdaš Dončić, žele u potpunosti promijeniti postojeći politički model izbora ustavnih sudaca jer se pokazalo da aktualni nije dobar.

Ključne riječi
SDP HDZ Siniša Hajdaš Dončić Ustavni sud ustavni suci

Komentara 5

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ZA
zagi101
19:56 16.06.2026.

Hajdaš Dončić je možemovski klaun na koncima

AS
Asus
19:59 16.06.2026.

SDP kaže da ne koči izbor sudaca. Istina. Oni samo sabotiraju izbor i prema tome rad Ustavnog suda

AN
AnimaTor
19:58 16.06.2026.

Hajdaš Dončićka je limitiran , pa ne vidi politićki dalje od svoga nosa.A nos mu je kratak.Kratkovidan je u politici i neće dogurati daleko sa "svojim" SDP.om.

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