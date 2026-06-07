VIDEO FNC-ov teškaš napadnut u Sloveniji: Četvorica nasrnula na diva od 120 kila, jedan ga propucao

Aleksandr Drabinca, MMA borac regionalne organizacije Fight Nation Championship (FNC) poznat pod nadimkom “Rus”, ranjen je u Ljubljani nakon sukoba koji se dogodio u petak, 5. lipnja 2026. godine, u jednom ugostiteljskom objektu u Sloveniji. Na borca visokog 201 centimetar i teškog 120 kilograma nasrnula su četvorica nepoznatih muškaraca, a cijeli je incident snimila nadzorna kamera. Jedan od napadača u borca je ispalio i hitac iz vatrenog oružja, no ranjeni Drabinca ostao je na nogama i uspio se obraniti.

Napadnuti borac, inače rodom iz Pridnjestrovlja, snimku brutalnog okršaja sam je podijelio na svom Instagram profilu uz kratku poruku: "Čisto da se zna što je bilo." Videozapis prikazuje četvoricu muškaraca kako stoje na terasi restorana, u trenutku kada iz objekta izlazi slovenski borac i direktno im se obraća riječima: "Šta je? Jeste vi došli po mene?" Odmah nakon toga izbija žestoka tučnjava u kojoj su napadači, unatoč brojčanoj nadmoći, odmah izvukli deblji kraj.

Drabinca se u jednom trenutku povlači s terase, a tada nastaje najdramatičniji dio snimke – jedan od napadača vadi pištolj i puca u borca, pogodivši ga u noge. Unatoč prostrijelnim ranama, FNC-ov teškaš se odbija predati. Nastavlja borbu s napadačima i izvan terase, a potom se vraća natrag dok huligani prema njemu bacaju stolice. "Šta je klošari?!", vikao je vidno gnjevni Drabinca, zadajući teške udarce napadačima koji ga nisu uspjeli svladati ni uz pomoć oružja.

Na samom kraju snimke slovenski se borac ponovno povlači u unutrašnjost restorana, dok su napadači ostali na terasi. "Šta je?! Pet vas je, a ne možete mi ništa! Nesposobne pi*ketine! Sâm sam došao! Sâm!", urlao je teškaš prije nego što se video prekida. Povod ovog brutalnog napada, kao ni točna težina ozljeda slovenskog borca, zasad nisu službeno poznati. Slovenska policija do objave ovog teksta nije izdala posebno priopćenje u kojem bi izravno potvrdila ime ozlijeđenog borca ili otkrila jesu li osumnjičeni identificirani i privedeni.

Inače, Aleksandar (ili Aleksandr) Drabinca, poznat pod nadimkom "Rus", neporaženi je profesionalni MMA borac u teškoj kategoriji i jedna od najbrže rastućih zvijezda regionalne promocije FNC (Fight Nation Championship). Ovaj borilački div, visok između 201 i 206 centimetara te težak oko 120 kilograma, rodom je iz Pridnjestrovlja, no životno je i sportski povezan s Ljubljanom iz koje i nastupa. U dosadašnjoj profesionalnoj karijeri drži savršen omjer od četiri pobjede bez ijednog poraza (4-0), a unutar FNC-a, gdje trenutačno zauzima šesto mjesto na ljestvici teškaša, ubilježio je pobjede protiv Mehdija Barghija, Michala Oleszczuka i Milana Kadleca, kojeg je svladao u svom posljednjem meču na priredbi FNC 29 u ljubljanskoj Areni Stožice.