FOTO Nevjerojatno! Brat Doris Pinčić prodavao na štandu pa mu došao Brad Pitt kojeg nije prepoznao

Doris Pinčić Guberović jedno je od prepoznatljivijih televizijskih lica u Hrvatskoj, no povremeno na društvenim mrežama dijeli i detalje iz svog privatnog života.
Doris Pinčić Guberović jedno je od prepoznatljivijih televizijskih lica u Hrvatskoj, no povremeno na društvenim mrežama dijeli i detalje iz svog privatnog života.
Foto: Instagram
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Tako se u nekoliko navrata moglo vidjeti kako objavljuje fotografije sa svojim bratom Stipom i sestrom Kristinom, članovima obitelji koje rijetko imamo priliku vidjeti u javnosti.
Tako se u nekoliko navrata moglo vidjeti kako objavljuje fotografije sa svojim bratom Stipom i sestrom Kristinom, članovima obitelji koje rijetko imamo priliku vidjeti u javnosti.
Foto: Instagram, Facebook
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Posebnu pažnju privukla je i objava u kojoj je sa svojim mlađim bratom Stipom Pinčićem podijelila fotografiju na Facebooku, pritom otkrivši da ju je posjetio u Zagrebu. Stipe Pinčić ima 31 godinu, a prema ranije dostupnim informacijama iz njegova poslovnog profila na društvenoj mreži LinkedIn, završio je Pomorsku srednju školu u Zadru te je radio kao prodajni savjetnik za Coca-Colu.
Posebnu pažnju privukla je i objava u kojoj je sa svojim mlađim bratom Stipom Pinčićem podijelila fotografiju na Facebooku, pritom otkrivši da ju je posjetio u Zagrebu. Stipe Pinčić ima 31 godinu, a prema ranije dostupnim informacijama iz njegova poslovnog profila na društvenoj mreži LinkedIn, završio je Pomorsku srednju školu u Zadru te je radio kao prodajni savjetnik za Coca-Colu.
Foto: Instagram, Facebook
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Uz profesionalno iskustvo, Stipe je poznat i kao veliki zaljubljenik u sport. Kako su ranije pisali mediji, njegov prijatelj, voditelj Igor Jelenić, opisao ga je kao "vatrenog navijača KK Zadra, ljubitelja košarke i Grada Zadra". Često je prisutan i na sportskim događanjima u svom rodnom gradu, osobito na malonogometnim utakmicama, gdje je više puta ostvarivao zapažene rezultate.
Uz profesionalno iskustvo, Stipe je poznat i kao veliki zaljubljenik u sport. Kako su ranije pisali mediji, njegov prijatelj, voditelj Igor Jelenić, opisao ga je kao "vatrenog navijača KK Zadra, ljubitelja košarke i Grada Zadra". Često je prisutan i na sportskim događanjima u svom rodnom gradu, osobito na malonogometnim utakmicama, gdje je više puta ostvarivao zapažene rezultate.
Foto: Instagram
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U jednom takvom sportskom susretu posebno se istaknuo, što je zabilježeno i na društvenim mrežama: - 'Stipe Pinčić je jednostavno bio nezaustavljiv za obranu Mnk Smiljevac te se s tri pogotka i dvije asistencije promaknuo u igrača utakmice' - poručili su s Facebook profila Humanitarna udruga 'Antonio Jurjević.
U jednom takvom sportskom susretu posebno se istaknuo, što je zabilježeno i na društvenim mrežama: - 'Stipe Pinčić je jednostavno bio nezaustavljiv za obranu Mnk Smiljevac te se s tri pogotka i dvije asistencije promaknuo u igrača utakmice' - poručili su s Facebook profila Humanitarna udruga 'Antonio Jurjević.
Foto: Facebook
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Podsjetimo, 2016. godine 24 sata je pisao kako je tada 21-godišnji Stipe Pinčić doživio neobičan susret kada je na zadarskoj rivi ugledao slavnog holivudskog glumca Brada Pitta, koji je razgledavao štand na kojem je radio.
Podsjetimo, 2016. godine 24 sata je pisao kako je tada 21-godišnji Stipe Pinčić doživio neobičan susret kada je na zadarskoj rivi ugledao slavnog holivudskog glumca Brada Pitta, koji je razgledavao štand na kojem je radio.
Foto: Dino Stanin/PixSell
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Tom je prilikom mladić u šali izjavio: - 'Propustio sam životnu priliku fotografirati se s tako slavnim glumcem. Mogao sam srediti sebi i sestri holivudsku karijeru' - našalio se mlađi brat poznate voditeljice.
Tom je prilikom mladić u šali izjavio: - 'Propustio sam životnu priliku fotografirati se s tako slavnim glumcem. Mogao sam srediti sebi i sestri holivudsku karijeru' - našalio se mlađi brat poznate voditeljice.
Foto: Dino Stanin/PixSell
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Kako se kasnije doznalo, Brad Pitt je razgledavao njegov štand u sklopu amaterskog vaterpolo kluba Vacanza na zadarskoj rivi, a navodno su mu se posebno svidjele tenisice koje su bile izložene. Stipe tada nije prepoznao poznatog glumca, a tek naknadno je saznao da je riječ o jednoj od najvećih holivudskih zvijezda, i to nakon što je Pitt već napustio Hrvatsku.
Kako se kasnije doznalo, Brad Pitt je razgledavao njegov štand u sklopu amaterskog vaterpolo kluba Vacanza na zadarskoj rivi, a navodno su mu se posebno svidjele tenisice koje su bile izložene. Stipe tada nije prepoznao poznatog glumca, a tek naknadno je saznao da je riječ o jednoj od najvećih holivudskih zvijezda, i to nakon što je Pitt već napustio Hrvatsku.
Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: HRT
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Foto: HRT
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Foto: HRT/Facebook
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Foto: HRT/Facebook
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: instagram
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Foto: instagram
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