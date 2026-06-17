FOTO Nevjerojatno! Brat Doris Pinčić prodavao na štandu pa mu došao Brad Pitt kojeg nije prepoznao

Posebnu pažnju privukla je i objava u kojoj je sa svojim mlađim bratom Stipom Pinčićem podijelila fotografiju na Facebooku, pritom otkrivši da ju je posjetio u Zagrebu. Stipe Pinčić ima 31 godinu, a prema ranije dostupnim informacijama iz njegova poslovnog profila na društvenoj mreži LinkedIn, završio je Pomorsku srednju školu u Zadru te je radio kao prodajni savjetnik za Coca-Colu.
Uz profesionalno iskustvo, Stipe je poznat i kao veliki zaljubljenik u sport. Kako su ranije pisali mediji, njegov prijatelj, voditelj Igor Jelenić, opisao ga je kao "vatrenog navijača KK Zadra, ljubitelja košarke i Grada Zadra". Često je prisutan i na sportskim događanjima u svom rodnom gradu, osobito na malonogometnim utakmicama, gdje je više puta ostvarivao zapažene rezultate.
U jednom takvom sportskom susretu posebno se istaknuo, što je zabilježeno i na društvenim mrežama: - 'Stipe Pinčić je jednostavno bio nezaustavljiv za obranu Mnk Smiljevac te se s tri pogotka i dvije asistencije promaknuo u igrača utakmice' - poručili su s Facebook profila Humanitarna udruga 'Antonio Jurjević.
Podsjetimo, 2016. godine 24 sata je pisao kako je tada 21-godišnji Stipe Pinčić doživio neobičan susret kada je na zadarskoj rivi ugledao slavnog holivudskog glumca Brada Pitta, koji je razgledavao štand na kojem je radio.
Tom je prilikom mladić u šali izjavio: - 'Propustio sam životnu priliku fotografirati se s tako slavnim glumcem. Mogao sam srediti sebi i sestri holivudsku karijeru' - našalio se mlađi brat poznate voditeljice.
Kako se kasnije doznalo, Brad Pitt je razgledavao njegov štand u sklopu amaterskog vaterpolo kluba Vacanza na zadarskoj rivi, a navodno su mu se posebno svidjele tenisice koje su bile izložene. Stipe tada nije prepoznao poznatog glumca, a tek naknadno je saznao da je riječ o jednoj od najvećih holivudskih zvijezda, i to nakon što je Pitt već napustio Hrvatsku.