Sjajni Rodriguez nastavlja s dominacijom: Došao do naslova i u trećoj kategoriji

Neporaženi Jesse Rodriguez zaustavio je sunarodnjak Amerikanca Antonia Vargasa u šestoj rundi i postao svjetski prvak u bantam kategoriji po WBA verziji, osvojivši titulu u trećoj težinskoj kategoriji nakon muha i super muha.

Rodriguez je srušio protivnika kombinacijom udaraca u tijelo i krošeima, što je natjeralo Vargasa da padne na koljena i sruši se na pod pred zapanjenom publikom u Arizoni.

Raspukla se zastava Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pobjeda u subotu navečer produžila je profesionalni rekord 26-godišnjeg Rodrigueza na 24-0 i ponovno pokrenula razgovor o dugo očekivanom sukobu s ujedinjenim prvakom super bantam kategorije Naoyom Inoueom.

Rodriguez se prvi put borio u kategoriji do 53,5 kg. Japanac Inoue, koji ima 33 godine, također je neporažen s omjerom 33-0 i neosporni je prvak u kategoriji do 55,3 kg od 2023.

"Za mene su to dva najbolja borca ​​u ovom sportu, u svim kategorijama“, rekao je Rodriguezov promotor Eddie Hearn o borbi s Inoueom. „Imamo dugoročnu budućnost u ovom sportu, pojaseve za osvajanje u kategoriji do 53,5 kg. Ali za mene je ta borba neizbježna. Ako stigne prava ponuda... Rodriguez će biti tamo. I vjerujte mi kad kažem da neće biti poražen.“