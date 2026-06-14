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BOKS

Sjajni Rodriguez nastavlja s dominacijom: Došao do naslova i u trećoj kategoriji

FILE PHOTO: Jesse Rodriguez
HAMAD I MOHAMMED/REUTERS
VL
Autor
Hina
14.06.2026.
u 15:42

Pobjeda u subotu navečer produžila je profesionalni rekord 26-godišnjeg Rodrigueza na 24-0

Neporaženi Jesse Rodriguez zaustavio je sunarodnjak Amerikanca Antonia Vargasa u šestoj rundi i postao svjetski prvak u bantam kategoriji po WBA verziji, osvojivši titulu u trećoj težinskoj kategoriji nakon muha i super muha.

Rodriguez je srušio protivnika kombinacijom udaraca u tijelo i krošeima, što je natjeralo Vargasa da padne na koljena i sruši se na pod pred zapanjenom publikom u Arizoni.

Raspukla se zastava

Pobjeda u subotu navečer produžila je profesionalni rekord 26-godišnjeg Rodrigueza na 24-0 i ponovno pokrenula razgovor o dugo očekivanom sukobu s ujedinjenim prvakom super bantam kategorije Naoyom Inoueom.

Rodriguez se prvi put borio u kategoriji do 53,5 kg. Japanac Inoue, koji ima 33 godine, također je neporažen s omjerom 33-0 i neosporni je prvak u kategoriji do 55,3 kg od 2023.

"Za mene su to dva najbolja borca ​​u ovom sportu, u svim kategorijama“, rekao je Rodriguezov promotor Eddie Hearn o borbi s Inoueom. „Imamo dugoročnu budućnost u ovom sportu, pojaseve za osvajanje u kategoriji do 53,5 kg. Ali za mene je ta borba neizbježna. Ako stigne prava ponuda... Rodriguez će biti tamo. I vjerujte mi kad kažem da neće biti poražen.“
Ključne riječi
kategorija svjetski prvak Boks

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