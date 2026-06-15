Hrvatski boksač Marko Zeljko na spektaklu u Sarajevu ima najveći izazov u karijeri

Sarajevo će ovog petka ugostiti boksački spektakl kakav svijet do sada nije vidio. Na heliodromu hotela Rotua, čak 116 metara iznad grada, na samom vrhu zgrade bit će postavljen boksački ring, čime će ova priredba ući u povijest kao jedan od najatraktivnijih održanih boksačkih događaja. Borci će rukavice ukrstiti doslovno iznad Sarajeva, uz panoramski pogled na glavni grad Bosne i Hercegovine.

Jedinstvena lokacija pod otvorenim nebom daje cijelom događaju poseban spektakularni karakter, a organizatori najavljuju večer vrhunskog profesionalnog boksa kakva se rijetko viđa na ovim prostorima.

Među borcima koji će nastupiti nalazi se i hrvatski boksač Marko Zeljko, kojem će ovo biti treća profesionalna borba u karijeri. Iako je tek na početku profesionalnog puta, Zeljko već slovi za jednog od perspektivnijih hrvatskih boksača svoje generacije.

Iza sebe ima impresivnu amatersku karijeru tijekom koje je čak 14 puta osvajao naslov prvaka Hrvatske, potvrđujući dominaciju na domaćoj sceni kroz niz godina. Nakon brojnih uspjeha u amaterskom boksu, fokus je sada u potpunosti usmjeren na profesionalni ring i ostvarenje najvećih sportskih ambicija.

Pred Zeljkom je u Sarajevu dosad najveći izazov profesionalne karijere. Hrvatski borac suprotstavit će se iskusnom Mađaru Györgyju Mizseiju, koji iza sebe ima više od 80 profesionalnih nastupa. Upravo će taj dvoboj pokazati koliko je Zeljko spreman za iskorak prema višoj razini profesionalnog boksa.

Foto: promo

Glavna borba večeri pripast će Edinu Avdiću, neporaženom WBA International prvaku u supersrednjoj kategoriji. Avdić će pred domaćom i regionalnom publikom braniti naslov protiv Kolumbijca Juana Narváeza, u meču koji bi mogao predstavljati novi korak prema najvećim svjetskim borbama.

Dok Avdić brani međunarodni pojas i potvrđuje status jednog od vodećih regionalnih boksača, Marko Zeljko nastavlja graditi profesionalni put prema titulama koje želi pridodati bogatoj kolekciji uspjeha iz amaterskih dana.

Boks na heliodromu, 116 metara iznad Sarajeva, vrhunski međunarodni mečevi i nastup hrvatskog predstavnika jamče večer koja bi mogla ostati upamćena kao jedan od najspektakularnijih boksačkih događaja održanih u regiji.