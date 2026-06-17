Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 155
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Ovo je sastav Hrvatske za Englesku! Jedan veznjak nametnuo se Daliću, promjene i u napadu
FOTO Hrvati osvojili ulice Dallasa: Pogledajte više od 100 fotografija mega slavlja
Ivica drži restoran u centru Alexandrije: Amerikanci obožavaju balkansku kuhinju, a po meso idemo kod Amiša
Vatreni koji je srušio Engleze: Ljudi i danas pričaju o toj utakmici, a bude li danas igrao Musa...
Hrvati su Englezima noćna mora, sjećanje na Moskvu prati ih i osam godina poslije
FOTO Ovako je izgledala najveća pobjeda u povijesti vatrenih. Pogledajte lica Modrića i Dalića
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SVI BRUJE O SUSRETU

VIDEO Čitač s usana razotkrio Trumpa, nakon poljupca s Brigitte izrekao je ove riječi

Foto: REUTERS
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
17.06.2026.
u 14:26

Trump se rukovao s Macronom, a zatim se okrenuo prema Brigitte Macron, rukovao se s njom i poljubio je u oba obraza

Čitač s usana otkrio je komentare koje je Donald Trump uputio supruzi francuskog predsjednika Brigitte Macron tijekom summita G7. Dok su francuski predsjednik Emmanuel Macron i njegova supruga Brigitte  osobno dočekivali čelnike sedam najrazvijenijih zemalja na summitu u Évianu u Francuskoj, došao je red i na američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Trump se rukovao s Macronom, a zatim se okrenuo prema Brigitte Macron, rukovao se s njom i poljubio je u oba obraza. Čitač s usana Jeremy Freeman analizirao je snimku i otkrio što je Trump rekao Brigitte: "Ah Brigitte, mwah, mwah. Wow.“ Riječ "Wow" sugerira da je Trump bio impresioniran francuskom prvom damom, piše Irish Star.

Srdačan ili neugodan potez? Svi pričaju o Trumpovoj gesti prema prvoj dami

Taj isti trenutak izazvao je brojne reakcije javnosti zbog načina na koji se Trump rukovao s Brigitte. Mnogi su primijetili da ju je dugo držao za ruku, što su neki opisali kao "čudnu igru povlačenja rukom". Aaron Rupar je u snimci komentirao: "Trump izvodi svoju čudnu igru povlačenja rukom s Brigitte Macron.“ Komentari na društvenim mrežama bili su oštri. Jedan korisnik je napisao: "Odvratno. Neprikladni pokreti i maniri".  Kontroverza se nastavila kada su korisnici uočili još jedan snimak na kojem Trump hoda držeći Brigitte za ruku. Jedan korisnik je komentirao: „Bože dragi. Zašto Trump drži za ruku francusku prvu damu Brigitte Macron ispred njezina supruga? Je li mu samo trebala pomoć"pri silasku ili je na trenutak pomislio da je to Melania?“

S druge strane, Trumpovi pristaše branili su njegovo ponašanje. "Macron je sišao s platforme bez svoje supruge, ostavivši Trumpa i nju iza sebe. To je bilo vrlo neprikladno. Trump je to primijetio i postupio kao pravi gospodin", napisao je netko. 

Meloni otkrila da je prestala pušiti na summitu G7
Ključne riječi
Donald Trump Brigitte Macron

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Nixon Meets Gromyko in the Oval Office
Afera Watergate

Čovjek koji je ostvario jednu od najbriljantnijih pobjeda postao je prvi predsjednik u povijesti SAD-a koji je morao odstupiti prije kraja mandata

Rano ujutro, 17. lipnja 1972. godine, u sjedištu Demokratske stranke policija je, nakon dojave zaštitara, uhitila petoricu provalnika. Iako se na prvu sve činio kao obična, trećerazredna provala, događaj je ubrzo prerastao u najdramatičniji i najveći politički skandal u američkoj povijesti - aferu Watergate. Prethodio joj je mračan period zlouporabe moći i ovlasti koji su obilježile brojne ilegalne aktivnosti - špijunaža, prisluškivanja i snimanja telefonskih razgovora, iznude i urote, krivotvorenja korespondencije, zataškavanja, porezne prijevare i mutni poslovi oko financiranja izbornih kampanja. Cijenu je platio Richard Nixon koji je postao prvi i jedini američki predsjednik koji je, prije isteka mandata, dao ostavku.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!