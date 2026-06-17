VIDEO Čitač s usana razotkrio Trumpa, nakon poljupca s Brigitte izrekao je ove riječi

Čitač s usana otkrio je komentare koje je Donald Trump uputio supruzi francuskog predsjednika Brigitte Macron tijekom summita G7. Dok su francuski predsjednik Emmanuel Macron i njegova supruga Brigitte osobno dočekivali čelnike sedam najrazvijenijih zemalja na summitu u Évianu u Francuskoj, došao je red i na američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Trump se rukovao s Macronom, a zatim se okrenuo prema Brigitte Macron, rukovao se s njom i poljubio je u oba obraza. Čitač s usana Jeremy Freeman analizirao je snimku i otkrio što je Trump rekao Brigitte: "Ah Brigitte, mwah, mwah. Wow.“ Riječ "Wow" sugerira da je Trump bio impresioniran francuskom prvom damom, piše Irish Star.

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Taj isti trenutak izazvao je brojne reakcije javnosti zbog načina na koji se Trump rukovao s Brigitte. Mnogi su primijetili da ju je dugo držao za ruku, što su neki opisali kao "čudnu igru povlačenja rukom". Aaron Rupar je u snimci komentirao: "Trump izvodi svoju čudnu igru povlačenja rukom s Brigitte Macron.“ Komentari na društvenim mrežama bili su oštri. Jedan korisnik je napisao: "Odvratno. Neprikladni pokreti i maniri". Kontroverza se nastavila kada su korisnici uočili još jedan snimak na kojem Trump hoda držeći Brigitte za ruku. Jedan korisnik je komentirao: „Bože dragi. Zašto Trump drži za ruku francusku prvu damu Brigitte Macron ispred njezina supruga? Je li mu samo trebala pomoć"pri silasku ili je na trenutak pomislio da je to Melania?“

S druge strane, Trumpovi pristaše branili su njegovo ponašanje. "Macron je sišao s platforme bez svoje supruge, ostavivši Trumpa i nju iza sebe. To je bilo vrlo neprikladno. Trump je to primijetio i postupio kao pravi gospodin", napisao je netko.