'ZAŠTO BI TO RADIO?'

Bivši Usikov promotor smatra kako bi neporaženi Ukrajinac riskirao borbom protiv Wardleyja

Oleksandr Usyk v Daniel Dubois - WBC, WBO, WBA & IBF World Heavyweight Titles
Foto: Andrew Boyers/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
30.10.2025.
u 16:45

– Dajte mi samo jedan razlog zašto bi on želio borbu s Wardleyjem. Uz dužno poštovanje prema Wardleyju i sve što je dosad postigao. Zašto bi Usik riskirao sve te uspjehe što ih je postigao u 13 godina?

Aleksander Krasjuk, bivši promotor Oleksandra Usika, smatra kako meč ukrajinskog teškaškog velikana protiv Fabija Wardleyja nema smisla organizirati. Naime, Wardley je prošlog vikenda pobijedio Josepha Parkera i osvojio naslov WBO-ova privremenog prvaka teške kategorije, te postao obvezni izazivač za meč protiv Usika.

A neporaženi Ukrajinac je u srpnju nokautom u petoj rundi svladao Daniela Duboisa i drugi put ujedinio naslove prvaka teške kategorije, piše Croring.

Iz WBO-a su poručili kako Usik njihov pojas mora braniti protiv pobjednika meča Wardley – Parker. Oleksandrov savjetnik Sergej Lapin je izjavio kako će prvak ispuniti obavezu. No Krasjuk ističe kako bi Usiku bilo najbolje već sada otići u mirovinu, a ne riskirati ostavštinu borbom protiv Wardleyja.

– Najviše bih volio da Usik ode u mirovinu što prije. Nisam želio ni da se bori protiv Duboisom, ali u redu, ta je borba imala smisla. Postao je trostruki apsolutni prvak – rekao je Aleksander Krasjuk i nastavio:

Krasjuk ne vjeruje da Usik, koji će u siječnju proslaviti 39. rođendan ima istu motivaciju kao prije nekoliko godina.

– A bude li izgubio, onda će se svi sjećati tog poraza. Lennox Lewis je najbolji primjer, bolje je otići sat vremena ranije nego dvije minute prekasno. Njegov status apsolutnog i neporaženog prvaka vječno će pratiti Usika – kazao je bivši promotor apsolutnog prvaka i podvukao:

– Ako ima volje stati u pet ujutro, trenirati tri puta dnevno i bude mjesecima daleko od obitelji onda to možda ima smisla. No hoće li mu to donijeti ono što očekuje? Wardley nije veliko ime, teško da bi ta borba pobudila neki veći interes fanova. Ne vjerujem ni da bi donijela neku veću zarada, a Usika bi predstavljala ogroman rizik.

Boks Oleksandar Usik

