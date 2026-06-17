Nadrealno iskustvo: 'Zatrubili su još pet puta, a odmah nakon toga bilo je četiri do pet pucnjeva'

Britanski umirovljeni par Jane i Alan Kelvey opisao je kao "nadrealno" iskustvo trenutak kada je ruska fregata Admiral Grigorovič ispalila upozoravajuće hice u blizini njihove jahte u La Mancheu. Incident se dogodio južno od otoka Wight, u međunarodnim vodama. Jahta Bright Future, registrirana u Velikoj Britaniji, plovila je pod jedrima u maglovitim uvjetima kada je došla u bliski kontakt s ruskim ratnim brodom."Ratni brod je pet puta zatrubio, što znači 'jeste li nas vidjeli?'. Odmah smo skrenuli dva stupnja ulijevo kako bi vidjeli da smo ih primijetili. Minutu kasnije zatrubili su još pet puta, a odmah nakon toga uslijedilo je četiri do pet pucnjeva iz lakog oružja. Nije bilo usmjereno na nas, vjerujemo da je to bila vatra upozorenja u zrak", ispričala je Jane Kelvey za BBC.

Par je naglasio da definitivno nisu bili na putu sudara. Jane je pucnjavu nazvala "potpuno nepotrebnom" te incident prijavila kao opasnost za plovidbu. Ruska strana tvrdi suprotno. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da se jahta "opasno približavala" fregati, te da su prije pucnjave više puta pokušali uspostaviti radio-kontakt i ispalili upozoravajuće baklje. Dodali su da su njihovi mornari postupili "u strogom skladu s međunarodnim propisima o pomorstvu".

Britansko ministarstvo obrane incident je okarakteriziralo kao 'izolirani slučaj'. Britanski dužnosnici su naveli da je ruski brod ispalio hice s udaljenosti od oko 457 metara. Na jahtu je potom poslan čamac s britanskog patrolnog broda HMS Tyne. Na pitanje voditeljice BBC-ja Victorije Derbyshire jesu li se uplašili, par je mirno odgovorio da nisu. Jane se našalila kako je samo čučnula i stavila platnenu kapuljaču preko glave "kako bi se zaštitila", dok je njezin suprug nastavio upravljati jahtom.

Incident se dogodio samo nekoliko dana nakon što su britanski Kraljevski marinci u nedjelju presreli ruski tanker "tajne flote" koji je prevozio sankcioniranu naftu kroz La Manche – prvu takvu operaciju britanske vojske.

Prema informacijama BBC-ja, fregata Admiral Grigorovič pratila je brodove ruske flote kroz kanal. Satelitske snimke pokazuju da ju je opskrbljivao remontni brod PM-82, što joj je omogućilo dulji ostanak na moru. Bivši kontraadmiral Kraljevske mornarice James Parkin ocijenio je da je upotreba oružane sile "krajnje sredstvo" i da se najvjerojatnije radilo o pogrešnoj procjeni, a ne namjernom napadu na britansku jahtu. Ovaj događaj dolazi u vrijeme pojačanih napetosti između Ujedinjenog Kraljevstva i Rusije, te je dodatno privukao pozornost javnosti. Ruski ratni brodovi redovito prolaze kroz La Manche, a prate ih brodovi Kraljevske mornarice u rutinskim operacijama.