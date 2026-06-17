Engleska mijenja obranu i krila: poznat sastav za Hrvatsku

Prema navodima BBC Sporta, engleski izbornik Thomas Tuchel sprema značajne promjene u zadnjoj liniji momčadi. Najveći dobitnik tih rošada trebao bi biti Ezri Konsa, koji bi uz Johna Stonesa zauzeo mjesto u stoperskom paru, dok bi Marc Guéhi ispao iz početne postave iako se ranije smatrao ozbiljnim kandidatom za prvih 11.

Promjena se očekuje i u ofenzivnom dijelu momčadi. Kako piše Daily Mail, Anthony Gordon bi mogao dobiti prednost ispred Marcusa Rashforda na lijevom krilu, dok bi na suprotnoj strani priliku od prve minute trebao dobiti Noni Madueke. Takav rasplet značio bi da bi Bukayo Saka, koji je imao problema s fizičkom spremom uoči turnira, utakmicu započeo na klupi.

U vrhu napada predviđa se standardna uloga kapetana Harryja Kanea, dok bi iza njega kao klasična “desetka” trebao djelovati Jude Bellingham, koji je, prema istim izvorima, u prednosti u odnosu na Morgana Rogersa.

Sredinu terena trebali bi činiti Declan Rice i Elliot Anderson, dok se na bekovskim pozicijama očekuju Reece James na desnoj strani te Nico O’Reilly na lijevoj. Na golu bi, kao i obično, trebao biti Jordan Pickford.

Očekivani sastav Engleske: Pickford; James, Stones, Konsa, O’Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

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