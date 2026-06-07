Procurilo ime idućeg protivnika Filipa Hrgovića?! 'Idući tjedan sve ćemo službeno objaviti'

Boksački promotor Frank Warren najavio je kako se 21-godišnji Moses Itauma (14-0, 12 KO) u ring vraća krajem kolovoza, te bi sljedeći tjedan trebao otkriti ime njegovog sljedećeg protivnika.

Prema pisanju britanskih medija najizgledniji protivnik talentiranom Britancu, koji je po mnogima budućnost teške kategorije, je najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović (20-1, 15 KO), piše Croring.

Prema pisanju britanskog talkSPORT-a, pomicanje datuma Itaumina meča je bilo nužno kako bi se izbjeglo preklapanje s borbom Anthonyja Joshue i Kristiana Prenge.

Prvotno je kao zamjenski termin izabran 8. kolovoza, no i taj se datum pokazao neprikladnim za organizaciju tako velikog događaja.

Mosesov promotor Frank Warren, potvrdio je da se na rješavanju situacije radi već neko vrijeme te da je kraj kolovoza sada najrealnija opcija.

– Nema problema, jednostavno je trebalo uskladiti sve strane. Nadam se da ćemo idućeg tjedna sve službeno objaviti. Uglavnom, Itauma će imati borbu krajem kolovoza – izjavio je Frank Warren za iFL TV.

Prema ugovoru, Filipov sljedeći protivnik mora biti jedan od četvorice boksača: Moses Itauma, Agit Kabayel, Daniel Dubois ili Fabio Wardley.

Međutim, kako se situacija u vrhu teške kategorije neprestano mijenja, ostali kandidati postali su nedostupni.

Daniel Dubois, jedini borac koji je pobijedio Hrgovića, i Fabio Wardley imaju dogovoren revanš za kraj godine, čime su obojica izvan kombinacija za meč s Hrvatom.

Njemački teškaš Agit Kabayel strpljivo čeka svoju obaveznu priliku za napad na titulu protiv apsolutnog prvaka Oleksandra Usika.

Tako kao jedina logična i dostupna opcija je mladi i opasni Moses Itauma. On bi mogao biti sljedeći Hrgovićev protivnik.

Britanska zvijezda, koju mnogi uspoređuju s Mikeom Tysonom, je dosad pobijedila u svih 14 svojih profesionalnih mečeva i dokazala da posjeduje sjajnu moć u udarcu.

Mladi boksač iz Kenta je 12 svojih mečeva završio nokautom, od toga njih 11 u prvoj ili drugoj rundi.

Lani u kolovozu je Dilliana Whytea svladao prekidom u prvoj rundi, a u ožujku ove godine je tehničkim nokautom u petoj rundi nadjačao Jermainea Franklina.

Hrgović (34) je ponovno u pobjedničkom nizu. Nakon 2024. i poraza tehničkim nokautom u osmoj rundi protiv Daniela Duboisa, najbolji hrvatski boksač izborio je tri pobjede.

Gotovo godinu dana kasnije je jednoglasnom odlukom sudaca svladao Joea Joycea, zatim je bio bolji i od Davida Adeleyea, a u posljednje meču sredinom svibnja je prekidom u trećoj rundi nadjačao i Davea Allena.

Ovaj meč predstavlja ključan korak za obojicu boraca u nastavku karijere, a pobjednik bi mogao ući u najuži krug izazivača za svjetski naslov.