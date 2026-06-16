Blamaža u prijenosu uživo na SP-u: Komentator pet minuta nije znao tko igra! Dobio je žestoku kaznu

Komentiranje utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu zna biti poprilično zahtjevan posao, a to je pomalo nevjerojatan način pokazao prijenos s turske televizije TRT. Tijekom susreta Irana i Novog Zelanda, koji je završio rezultatom 2:2, komentator Ekrem Cimen u samom je početku posebno se izblamirao.

U prvih nekoliko minuta prijenosa pogrešno je identificirao reprezentacije na terenu, smatrajući da momčad u bijelim dresovima nije Iran.

Tijekom gotovo petominutnog prijenosa, predstavio je novozelandske igrače kao iranske nogometaše, dok je iranske reprezentativce nazvao Novozelanđanima, što je brzo zbunilo i gledatelje i produkciju.

Snimka kontroverznog komentiranja munjevito je postala viralna na društvenim mrežama, uz niz kritika na račun iskusnog komentatora.

Ubrzo nakon incidenta, TRT je reagirao priopćenjem, ispričao se publici i potvrdio da Cimen više neće komentirati utakmice na ovom turniru.

Prema medijskim izvješćima, komentator s više od tri desetljeća iskustva djelovao je potpuno nepripremljeno za susret, a tek kada se u kadru pojavio iranski napadač Mehdi Taremi shvatio je da je na terenu došlo do ozbiljne zamjene identiteta.