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NEVIĐEN GAF

Blamaža u prijenosu uživo na SP-u: Komentator pet minuta nije znao tko igra! Dobio je žestoku kaznu

FIFA World Cup 2026 - Group G - Iran v New Zealand
Kiyoshi Mio/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.06.2026.
u 20:23

U prvih nekoliko minuta prijenosa pogrešno je identificirao reprezentacije na terenu, smatrajući da momčad u bijelim dresovima nije Iran.

Komentiranje utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu zna biti poprilično zahtjevan posao, a to je pomalo nevjerojatan način pokazao prijenos s turske televizije TRT. Tijekom susreta Irana i Novog Zelanda, koji je završio rezultatom 2:2, komentator Ekrem Cimen u samom je početku posebno se izblamirao.

U prvih nekoliko minuta prijenosa pogrešno je identificirao reprezentacije na terenu, smatrajući da momčad u bijelim dresovima nije Iran. 

Tijekom gotovo petominutnog prijenosa, predstavio je novozelandske igrače kao iranske nogometaše, dok je iranske reprezentativce nazvao Novozelanđanima, što je brzo zbunilo i gledatelje i produkciju.

Snimka kontroverznog komentiranja munjevito je postala viralna na društvenim mrežama, uz niz kritika na račun iskusnog komentatora.

Ubrzo nakon incidenta, TRT je reagirao priopćenjem, ispričao se publici i potvrdio da Cimen više neće komentirati utakmice na ovom turniru.

Prema medijskim izvješćima, komentator s više od tri desetljeća iskustva djelovao je potpuno nepripremljeno za susret, a tek kada se u kadru pojavio iranski napadač Mehdi Taremi shvatio je da je na terenu došlo do ozbiljne zamjene identiteta.

Trening hrvatske nogometne reprezentacije

Ključne riječi
Novi Zeland Iran SP 2026.

Komentara 4

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NI
nitram
21:11 16.06.2026.

a sto reci za naseg baloga koji je danas najavio mbapea kao igraca Bayerna

Avatar artemiš
artemiš
21:08 16.06.2026.

Eurokrem

Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
21:31 16.06.2026.

Тurska televizijа TRT nikoga ne interesira. Vratite vi nas u Region, na balkanske postavke, jer Region i Balkan u srcu su svima. Hercegovina je srce Regiona i Balkana, a Zagreb je srce Hercegovaca.

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