Svjetski prvak iz Hrvatske zapalio društvene mreže: 'Vidio sam da mi prst visi...'

Sa svom svojom "ratnom štetom" domaćim se medijima predstavio Marko Martinjak, svjetski prvak u boksu bez rukavica. Iz posljednje borbe, u kojoj je osvojio naslov BKB prvaka u bridger kategoriji, 35-godišnji Zagrepčanin zaradio je prijelom četvrte metakarpalne kosti, ali i palca pa se pojavio s desnom rukom u gipsu.

– Bio sam neko vrijeme prvak u dvije težinske kategorije, no to više nisam jer su mi u međuvremenu uzeli super cruiserweight kako je ne bih kočio. Naime, prevelika je razlika u težinskim ograničenjima, čak 11 i pol kilograma, pa sam ostao bez jednog naslova po dogovoru s federacijom.

Nakon posljednje borbe društvene mreže su gorjele, kako zbog Markova nokauta tako i zbog njegovih izjava u ringu. A on je ispričao kako mu se dogodio nokdaun, u kojem je završio već u 15. sekundi borbe.

– Kako na treninzima radimo oba garda, pokušao sam ga iznenaditi iz kontragarda. Nažalost, napravio sam pogrešku od pola metra, nisam dovoljno izašao i on me pogodio. No, s tim nokdaunom me samo naljutio. Nisam bio uzdrman i odmah sam se vratio u meč.

Kad je osjetio da s rukom nešto nije u redu?

– Kada sam ga poslao u prvi nokdaun, osjetio sam bolove, ali i vidio da mi prst visi. No, isto tako, vidio sam da on po ustajanju nije bio stabilan kao ja kod mog nokdauna pa sam ga išao završiti. Pa makar mi i prst otpao. A ako mi otpadne, spremit ću ga u džep pa neka mi ga sašiju.

Iznio je Marko i ovu zanimljivost:

– U prethodnih 15 mečeva ulazio sam nerijetko s nekim problemom, a ovaj put sam, kao rijetko kada, u meč ušao zdrav i onda mi se dogodila ova ozljeda. Tko zna, možda je nešto od toga već bilo potrgano a da to nisam prepoznao. Inače, bio je lijep osjećaj i u Engleskoj vidjeti moje navijače s hrvatskom zastavom. Rekao bih da me prati cijela regija i da imam više pratitelja od borca kojeg oni u BKB organizaciji smatraju najboljim borcem sveukupno.

Vidjeti da vaš pulen leti na pod nije ugodno iskustvo, a proživio ga je i jedan od dvojice Markovih boksačkih trenera Igor Divjanović.

– Kad sam vidio da je pao, noge su mi se odsjekle, no onda sam po njegovu ustajanju vidio da mu se ne vrti, da mu nije ništa.

Nažalost, iz borbe je ipak izašao s problemom, i to s ozlijeđenom šakom.

– Nakon borbe prvo sam išao pozdraviti legendarnog Carla Frocha, a potom smo se obratili medicinskoj službi. S obzirom na to da smo uvjereni da je hrvatsko zdravstvo bolje od britanskog, moj fizioterapeut Zlatko Hercel rekao je da neće dozvoliti nikakvo šivanje, već da ćemo to obaviti po dolasku u Zagreb. I ja sam već u ponedjeljak ujutro bio u Klinici za traumatologiju, a zahvaljujući našem prijatelju Tadiji Petroviću, operirao me, već drugi dan, ponajbolji kirurg za šaku. Tijekom tog zahvata dobio sam titansku pločicu pa čak i neku cjevčicu – opisao je Marko prepustivši da njegov fizioterapeut objasni kada bi se mogao vratiti u ring.

– Marko je kod nas u trenažnom procesu i on će za mjesec i pol biti tamo gdje je bio.

– Nadam se da ću za dva mjeseca normalno trenirati – kaže Martinjak i otkriva svoje planove:

– Ponadao sam se da ću moći nastupiti 21. prosinca na priredbi u Wembley Areni, no to ipak nije realno pa vjerujem da ću biti spreman za priredbu koja će se održati 28. ožujka u Americi.

Borba koju je dobio održana je u hokejskoj dvorani pa je bilo prilično hladno.

– Pretvorili smo se u pingvine, a ja sam se i razbolio. Sve je bilo dobro dok nas je u svlačionici bilo puno, no kako su borci počeli odlaziti, svatko sa svojom pobjedom ili porazom, postajalo je sve hladnije. Mogu samo zamisliti kako je bilo onim djevojkama koje su nosile runde – kazao je Marko, u čijem su timu još i boksački trener Jasmin Beriša, menadžer Petar Colnar te Marko Lasić Nered, kao osoba zadužena za odnose s javnošću.