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Glory Collision 9

VIDEO Pogledajte spektakularan nokaut Antonija Plazibata: Vrijeme je za borbu za naslov

Marko Prpić/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
13.06.2026.
u 22:52

Splitski gromovnik nokautirao je tehički potkovanog Alžirca Bouzida u dodatnoj rundi i to na brutalan način, serijom od osam udaraca nakon kojih je Hrvatov protivnik "uspavan" te je pao kao pokošen i završio borbi ležeći bez svijesti

Nakon što je u prosincu sudačkom odlukom pobijedio Francuza alžirskog podrijetla Nordinea Mahieddinea, najbolji hrvatski kikboksač Antonio Plazibat ove je subote u Rotterdamu nadjačao i slomio "fetivog" Alžirca Anisa Bouzida.

A na priredbi naslovljenoj s Glory Collision 9 učinio je to Plaza na spektakularan način. Nakon što mu je samo jedan bodovni sudac dao prednost (preostala dvojica su dvoboj ocijenila neodlučenim), pobjednik se tražio u dodatnoj rundi. A u tom pripetavanju 32-godišnji splitski gromovnik iskazao je svu svoju silinu i serijom od osam udaraca nokautirao tehnički vrlo potkovanog i prilično otpornog protivnika poslavši ga na spavanje. Štoviše, Bouzid je završio na podu onesviješten od gromovita završnog udarca u bradu.

Bila je to Plazibatu 29 profesionalna borba i 24. pobjeda, 14. nokautom. Ima Plaza i pet poraza a posljednji je doživio u lipnju 2023. ali u borbi u kojoj je doživio i ozljedu koja ga je od ringa udaljila dvije i pol godine.

No, hrvatski nokauter se vratio i tako se nametnuo za ozbiljnog kandidata za izazivača prvaku kojeg je dao meč između vlasnika pojasa Moryja Kromaha i srpskog mu protivnika Miloša Cvjetićanina. Uostalom, Plazibatova i Bouzidova borba i najavljena je kao moguća eliminacijska za status prvog izazivača.
Ključne riječi
Glory Antonio Plazibat Kikboks

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