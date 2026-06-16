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JEZIVI NAVODI

FBI spriječio teroristički napad na UFC kod Bijele kuće, privedeni planirali masovni masakr?!

U.S. President Donald Trump hosts UFC Freedom 250 at the White House in Washington
SAUL LOEB/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.06.2026.
u 18:10

FBI-jeva istraga je pokazala da je plan uključivao napade dronovima na objekte u blizini mjesta održavanja UFC priredbe u sklopu obilježavanja 250. godišnjice SAD-a. Cilj je bio izazvati paniku među masom, nakon čega bi se, prema navodima istražitelja, izveo drugi dio napada usmjeren prema ljudima koji bi pokušali pobjeći

FBI je prema njihovim navodima, koje su prenijeli brojni američki mediji, spriječio ozbiljnu sigurnosnu prijetnju prema povijesnom UFC događaju održanom tijekom vikenda na južnom travnjaku Bijele kuće u Washingtonu. Prema američkim vlastima, osumnjičenici su planirali koristiti bespilotne letjelice napunjene eksplozivom kako bi izazvali kaos među tisućama gledatelja. 

Naime, direktor FBI-ja Kash Patel izjavio je da su istražitelji za prijetnju saznali 10. lipnja te da je pokrenuta operacija u više saveznih država. Prema danim informacijama, uhićeno je pet osoba, dok je identificirano još 23 osumnjičenika povezana sa širom mrežom koja je navodno sudjelovala u planiranju krvavog napada. 

FBI-jeva istraga je pokazala da je plan uključivao napade dronovima na objekte u blizini mjesta održavanja UFC priredbe u sklopu obilježavanja 250. godišnjice SAD-a. Cilj je bio izazvati paniku među masom, nakon čega bi se, prema navodima istražitelja, izveo drugi dio napada usmjeren prema ljudima koji bi pokušali pobjeći.

FOX News, koji je prvi u američkom javnom prostoru plasirao informacije o planiranom terorističkom napadu, navodi kako je spomenuti drugi dio napada bio planiran tako da se, uslijed evakuacije, iskoristi usmjeravanje mnoštva prema unaprijed pripremljenim snajperistima.

Američki predsjednik Donald Trump, koji je nazočio UFC spektaklu, izjavio je tijekom summita G7 da u trenutku održavanja priredbe nije bio upoznat s detaljima navodnog plana napada kod Bijele kuće.

Ključne riječi
Donald Trump UFC Bijela kuća FBI

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