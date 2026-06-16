Modrić i Dalić ostat će zakinuti za spektakularan događaj u Dallasu, otkrivamo i zašto

Hrvatska nogometna reprezentacija od 15 sati po lokalnom odrađuje u Arlingtonu posljednji trening uoči sutrašnjeg dvoboja protiv Engleske od 22 sata po našem vremenu. Vatreni su trenirali po nesnosnoj vrućini, temperatura je preko 30 stupnjeva celzijusa, a brojni novinari pratili u razdoblju od 15 minuta trening Dalićevih izabranika.

Luka Modrić i izbornik Zlatko Dalić sudjelovat će na press konferenciji u 19 sati po lokalnom vremenu, pa će stoga ostati zakinuti i za pravi spektakl u Dallasu. Naime, hrvatski navijači na ulicama će razviti zastavu od 150 metara, a očekuju su da će prolaziti i konjanici s brojnim navijačima u kockicama. Taj događaj moći će pratiti naši ostali reprezentaciji s prozora hotela W.

Što se tiče sastava, Hrvatska bi trebala startati u sustavu Livaković, Gvardiol, Vušković, Šutalo, Stanišić, Perišić, Modrić, Kovačić, Petar Sučić, Baturina i Musa. Tako bi iskoristio kućnu prednost jer igramo u Dallasu, gradu u kojem on nastupa. To je prema onome što smo uspjeli iskopati. Dilema je vezni red, upitan je Kovačić, ali se neki igrači bore za to da on ima mjesto u prvom sastavu.

FOTO Atraktivne djevojke ispred hotela u kojem su smješteni vatreni

FOTO Atraktivne djevojke šetaju ispred hotela u kojem su smješteni hrvatski nogometaši