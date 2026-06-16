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UOČI ENGLEZA

Modrić i Dalić ostat će zakinuti za spektakularan događaj u Dallasu, otkrivamo i zašto

Alexandria: Trening hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Autori: Tomislav Dasović, Stjepan Meleš
16.06.2026.
u 22:29

Vatreni su trenirali po nesnosnoj vrućini, temperatura je preko 30 stupnjeva celzijusa, a brojni novinari pratili u razdoblju od 15 minuta trening Dalićevih izabranika

Hrvatska nogometna reprezentacija od 15 sati po lokalnom odrađuje u Arlingtonu posljednji trening uoči sutrašnjeg dvoboja protiv Engleske od 22 sata po našem vremenu. Vatreni su trenirali po nesnosnoj vrućini, temperatura je preko 30 stupnjeva celzijusa, a brojni novinari pratili u razdoblju od 15 minuta trening Dalićevih izabranika.

Luka Modrić i izbornik Zlatko Dalić sudjelovat će na press konferenciji u 19 sati po lokalnom vremenu, pa će stoga ostati zakinuti i za pravi spektakl u Dallasu. Naime, hrvatski navijači na ulicama će razviti zastavu od 150 metara, a očekuju su da će prolaziti i konjanici s brojnim navijačima u kockicama. Taj događaj moći će pratiti naši ostali reprezentaciji s prozora hotela W.

Što se tiče sastava,  Hrvatska bi trebala startati u sustavu Livaković, Gvardiol, Vušković, Šutalo, Stanišić, Perišić, Modrić, Kovačić, Petar Sučić, Baturina i Musa. Tako bi iskoristio kućnu prednost jer igramo u Dallasu, gradu u kojem on nastupa. To je prema onome što smo uspjeli iskopati. Dilema je vezni red, upitan je Kovačić, ali se neki igrači bore za to da on ima mjesto u prvom sastavu.

FOTO Atraktivne djevojke ispred hotela u kojem su smješteni vatreni

FOTO Atraktivne djevojke šetaju ispred hotela u kojem su smješteni hrvatski nogometaši
Alexandria: Trening hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije
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Ključne riječi
Zlatko Dalić Luka Modrić hrvatska nogometna reprezentacija SP 2026. Vatreni

Komentara 1

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Avatar Tombstone
Tombstone
23:32 16.06.2026.

Od kad je to 30 nesnosna vrucima???? U juznoj Africi I Katru su temperature bile puno vise.

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