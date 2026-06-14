VIDEO Sprema se poslastica za ljubitelje borilačkog sporta? Plazibat uletio prvaku na press-konferenciju i izazvao ga

Iza najboljeg hrvatskog kick-boksača Antonija Plazibata vrlo je teško razdoblje. Prije tri godine bio je na vrhu Gloryjeve teške kategorije i čekao borbu za naslov, a onda je krenula kalvarija s ozljedama koja ga je na dugo vremena izbacila iz ringa. 2023. u borbi je slomio ruku te se nije mogao boriti dvije i pol godine. Jučer je na Gloryjevoj priredbi u Rotterdamu sjajnim nokautom u dodatnoj rundi pobijedio Alžirca Anisa Bouazida i najavio povratak na vrh.

'Plaza' je tako pokazao kako se i dalje radi o vrhunskom borcu te je potvrdio kako želi meč za titulu. Nju trenutačno drži Mory Kromah koji je sinoć na istoj priredbi pobijedio opasnog Srbina Miloša Cvjetićanina i zadržao svoj status prvaka. Nakon meča, Kromah je odgovarao na pitanja novinara, a onda je u dvoranu upao Plazibat.

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Hrvatski borac prekinuo je press-konferenciju i direktno izazvao prvaka na borbu. Nakon kraće verbalne izmjene, njih dvojica odradila su i sučeljavanje licem u lice nakon kojeg su krenule priče kako bi njihova borba mogla biti sljedeća Gloryjeva poslastica. Plazibat je stao pred prvaka teške kategorije i jasno mu otkrio svoje namjere - želi ga nokautirati.

Kromah je s druge strane ponudio Plazibatu da dotakne njegov pojas prvaka i obećao mu kako će to biti posljednji put da ga ima priliku dotaknuti.

32-godišnji Splićanin u karijeri ima 24 pobjede u 29 profesionalnih borbi, a njih 14 došlo je nokautom. Dodajmo i kako su se u meču Kromaha i Cvjetićnina ispunile Plazine želje za potencijalni meč za titulu. Za Gloryjevu stranicu je izjavio kako bi se radije borio protiv nizozemskog borca jer ga za njega "nije briga", dok mu je Cvjetićanin drag.