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Posjetili smo Old House Cosmopolitan

Ivica drži restoran u centru Alexandrije: Amerikanci obožavaju balkansku kuhinju, a po meso idemo k amišima

Alexandria: Okusi Balkana i nogometni duh u Old House Cosmopolitan Grillu
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Autor
Edi Džindo
17.06.2026.
u 14:00

Riječ je o restoranu u centru Alexandrije čiji je vlasnik Ivica Svalina, koji ima hrvatske roditelje te je rođen u Doboju, a u vrijeme rata, točnije 1992., izbjegao je sa suprugom Amelom u Njemačku, pa nedugo nakon toga otišao u SAD krenuti ispočetka i graditi novi san.

Postoji mjesto u Alexandriji, gradu što je domaćin trenažnom procesu hrvatske nogometne reprezentacije, koje odmah na prvu privlači pozornost. Ispred lijepo dizajnirane bijele kućice vijore se četiri zastave: SAD-a, Njemačke, Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Na tom bijelom zidu prekrasno su ocrtane i četiri od 12 skupina Svjetskog prvenstva, upravo skupina u kojima igraju navedene četiri zemlje, a iznad tih crteža prostire se ime Old House Cosmopolitan.

Radi već 22 godine

Riječ je o restoranu u centru Alexandrije čiji je vlasnik Ivica Svalina, koji ima hrvatske roditelje te je rođen u Doboju, a u vrijeme rata, točnije 1992., izbjegao je sa suprugom Amelom u Njemačku, pa nedugo nakon toga otišao u SAD krenuti ispočetka i graditi novi san. Restoran radi od 2004. godine te je postao pravi hit u Alexandriji, posebice zbog svojih specijaliteta s područja zemalja bivše Jugoslavije. A vrlo je zanimljivo gledati i zaposlenike i zaposlenice u kuhinji, većinom latinoamerikance i latinoamerikanke koji nose dresove reprezentacija Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Kada smo mili bili u kuhinji, od dvije zaposlenice jedna je nosila hrvatski dres s 'Perišić' na leđima, a druga je nosila BiH dres s natpisom 'No hablo Bosnian' (ne pričam bosanski) na leđima.

FOTO Hrvati osvojili ulice Dallasa: Pogledajte više od 100 fotografija mega slavlja
Alexandria: Okusi Balkana i nogometni duh u Old House Cosmopolitan Grillu
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S gospodinom Svalinom razgovarali smo u neformalnom tonu i čuli hrpu zanimljivih anegdota, od poznanstava s izbornikom Zlatkom Dalićem, sve do njegovih prijatelja koji su prvi prodavali Bananko u Sjedinjenim Američkim Državama, a onaj službeniji dio intervjua odradili smo s poslovođom restorana, gospodinom Almirom Mahmutovićem.

– Restoran postoji već 22 godine, a prije osam godina preselili smo se na atraktivniju lokaciju, tu u Old Town (stari grad) u Alexandriji. Sada smo još sretniji zbog toga jer je hotel u kojem se hrvatska reprezentacija priprema udaljen samo kilometar od nas.

Ono što je nas privuklo ovome mjestu jest to što smo ispred restorana ugledali ploču na kojoj je kredom bilo napisano "zagrebački odrezak". Ne "Zagreb steak" ili takvo što, nego baš – zagrebački odrezak. Odmah smo se zaputili u restoran, a kad smo pogledali cjenik, tek onda smo bili zapanjeni.

– Hrana je naša, balkanska, ali i njemačka jer smo svi mi, moja sestra, moj zet i ja, radili tamo u restoranu, zet je bio šef kuhinje. Sve ono što je tamo radio u Njemačkoj stavio je ovdje na svoj meni. Naravno, imamo ćevape, pljeskavice, pite, krempite, baklave, gulaš, pastrvu, i sve što se kod nas inače jede na Balkanu. Što se tiče pića, držimo Sarajevsko pivo, a imamo i dosta hrvatskih vina kao što su dingač, plavac, malvazija i graševina, a uz to i dosta kvalitetnih mostarskih vina.

Kako lokalni stanovnici reagiraju na, kako ih vi nazivate, balkanske poslastice? Jesu li iznenađeni, uzbuđeni? Kakve su općenito reakcije?

– Mislili smo da je to sve ono što samo mi volimo jer je to naše, a kad smo ponudili tu hranu i pića Amerikancima, shvatili smo da to traže svakodnevno. Baš to obožavaju. Kada im ponudimo ćevap ili Karađorđevu šniclu, oni se time oduševe i ne zanimaju ih steakovi, burgeri ili bilo koja druga hrana na koju su se naviknuli. Očigledno tu hranu zapravo voli cijeli svijet, a ne samo mi.

Koliko vam često dolaze gosti s našega govornog područja? Kakva je zajednica naših ljudi tu kod vas u restoranu?

– Svakog dana imamo goste iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine, a daleko najviše nam dolaze vikendima. Tijekom tjedna su svi zauzeti, na poslu su i rade, ali zato kad nam dođu vikendima, samo traže ćevape, ćevape i ćevape. Ipak nam više dolaze Amerikanci, što je i očekivano s obzirom na to gdje se nalazimo.

'Ludnica' tijekom utakmice

Čuli smo priču da vlasnik Ivica često odlazi na jednu farmu kako bi nabavio što je moguće bolje namirnice. Vjerujemo da nije jednostavno omogućiti kvalitetu i autentičnost za jela koja u principu u SAD-u ne postoje.

– Izbor namirnica jako nam je bitan. Još od 2004. godine, otkako smo otvorili ovaj restoran, vlasnik Ivica svakog tjedna, katkada i po dva do tri puta tjedno, odlazi u Pennsylvaniju, na farmu kod Amiša po meso. Upravo zbog kvalitete tog mesa vlasniku nije problem voziti se satima i do tri puta tjedno kako bi gostima omogućio što bolju hranu.

Kakvu atmosferu i ugođaj nudite navijačima Hrvatske te Bosne i Hercegovine za ovo Svjetsko prvenstvo? Hoće li tu biti velikih gledanja utakmica?

– Na zadnja dva Svjetska prvenstva kad je igrala Hrvatska, kod nas je u restoranu bila "ludnica", a na ovom Svjetskom prvenstvu još je veća "ludnica" jer sudjeluje i Bosna i Hercegovina, pa smo ugradili još dva televizora u dvije nove prostorije i sad imamo TV ekrane u četiri različite prostorije. Svi koji dođu i rezerviraju, uživat će u atmosferi jer je zaista "ludnica" – zaključio je Mahmutović.

Ludnica navijača Hrvatske u Dallasu

Svakog dana imamo goste iz Hrvatske i BiH, a daleko najviše nam dolaze vikendima. Tijekom tjedna svi su zauzeti, na poslu su i rade, ali zato kad nam dođu vikendima, samo traže ćevape

Ključne riječi
SP 2026. svjetsko prvenstvo Alexandria

Komentara 4

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Avatar Asterix
Asterix
14:36 17.06.2026.

Daklem, dezerter.

Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
14:27 17.06.2026.

Zar niste mogli naći nekoga tko kuha hrvatsku kuhinju, il bar talijansku

PR
ProBo
14:53 17.06.2026.

Od kad je hrvatska kuhinja, balkanska?

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