VIDEO Pogledajte zašto su se svjetski čelnici oduševili s Meloni: Otkrila što je konačno napravila

Na summitu G7 u Francuskoj talijanska premijerka Giorgia Meloni iznenadila je kolege čelnike objavom da je prestala pušiti. Dok su čekali Donalda Trumpa, Emmanuela Macrona i Volodimira Zelenskog, Meloni je rekla da je morala popiti kavu. Friedrich Merz, njemački kancelar, pitao ju je: "A cigaretu?". "Ne, prestala sam", odgovorila je Meloni. "Prestali ste. Bravo", rekla je japanska premijerka Sanae Takaichi. Von der Leyen, kratko je komentirala: "Dobro". Čelnici su tražili detalje. Merz je upitao: "Sinoć?". "Prije mjesec dana", odgovorila je Meloni.

Meloni otkrila da je prestala pušiti na summitu G7 Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Britanski premijer Sir Keir Starmer zatim je pitao predsjednika Europskog vijeća Antonija Costu kada je on prestao pušiti. Costa je odgovorio da je prestao prije 21 godinu. Reakcije čelnika bile su razumljive s obzirom na Meloninu poznatu strast prema cigaretama. Na prošlogodišnjem summitu G7 talijanska premijerka je izjavila da bi 'vjerojatno nekoga ubila' ako bi morala prestati pušiti.

Prošle godine na summitu o Gazi u Egiptu kritizirao ju je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, koji se obvezao učiniti Tursku zemljom bez pušenja. "Izgledaš sjajno, ali moram te natjerati da prestaneš pušiti", rekao joj je Erdoğan, na što su se nasmijali Starmer i Macron. "To je nemoguće", dodao je tada francuski predsjednik. "Znam, znam", odgovorila je Meloni, dodajući: "Ne želim nikoga ubiti".

U svojoj knjizi Meloni je otkrila da je ponovno počela pušiti nakon što je prije 13 godina već bila prestala. Pušenje joj je, kako je rekla, pomoglo da se poveže s nekim stranim čelnicima, uključujući tuniskog predsjednika Kaïsa Saïeda. Na ovogodišnjem summitu Meloni i Trump pokušali su zakopati ratnu sjekiru nakon nedavnih nesuglasica. Dvoje čelnika razgovaralo je navečer na „razjašnjavajućem“ sastanku u duhu „zapadnog jedinstva“. Meloni je najbliža Trumpova saveznica među europskim čelnicima i jedina je koja je prisustvovala njegovoj inauguraciji, piše Telegraph.