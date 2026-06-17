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MALO VIŠE NEGO PROŠLE GODINE

Kava 1 do 2,5 eura, ćevapi 5 do 8, a smještaj se može naći već od 35 eura

Reportaža iz Neuma
Grgo Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
17.06.2026.
u 15:26

Obitelji koje traže smještaj za tri ili četiri osobe trebaju računati na trošak od oko 140 do 235 KM (oko 70 do 120 eura) po noćenju, zavisno od lokacije, opremljenosti i udaljenosti od plaže.

Iako su cijene nešto više nego prethodnih godina, odmor u Neumu i dalje je mnogo povoljniji nego u brojnim drugim odredištima. Prema trenutačno dostupnim ponudama na platformama za rezervaciju smještaja, apartmani za dvije osobe tijekom glavne sezone najčešće koštaju između 100 i 140 KM po noćenju (oko 50 do 70 eura). U povoljnijim varijantama moguće je pronaći smještaj već od 70 do 90 KM, dok apartmani uz samu obalu ili s pogledom na more dostižu cijene od 300 KM (oko 153 eura) i više po noći, piše Sarajevo.ba.

Obitelji koje traže smještaj za tri ili četiri osobe trebaju računati na trošak od oko 140 do 235 KM (oko 70 do 120 eura) po noćenju, zavisno od lokacije, opremljenosti i udaljenosti od plaže. Kada je riječ o ugostiteljskoj ponudi, Neum je i dalje jedno od povoljnijih mjesta na Jadranu. Kava se u većini kafića može popiti za 2 do 5 KM (oko 1 do 2,5 eura), dok se cijena pizze uglavnom kreće između 12 i 20 KM (6 do 10 eura). Porcija ćevapa košta od 10 do 16 KM (oko 5 do 8 eura), a riblji specijaliteti i jela od morskih plodova najčešće između 20 i 50 KM, zavisno od restorana i vrste obroka. 

Večera za dvije osobe s pićem u prosječnom restoranu uglavnom košta između 40 i 80 KM (oko 20 do 40 eura), što je i dalje pristupačno i znatno manje nego u većem dijelu hrvatskog primorja.

Cijene osnovnih životnih namirnica u marketima uglavnom su slične onima u ostatku Bosne i Hercegovine pa oni koji planiraju sami kuhati, mogu proći i još jeftinije. Dodatni trošak za turiste koji u Neum dolaze automobilom predstavlja parking. Dnevna karta uglavnom košta od 10 do 14 KM (oko 5 do 7 eura), dok brojni hoteli i apartmani gostima nude besplatan parking u sklopu smještaja, što može predstavljati značajnu uštedu tijekom višednevnog odmora. 

Kada se zbroje troškovi smještaja, hrane i pića, dvije osobe u špici sezone za jedan dan u Neumu trebaju izdvojiti između 160 i 280 KM. To znači da je za sedmodnevni odmor potrebno planirati budžet od približno 1120 do 1960 KM (oko 580 pa do 1000 eura), ovisno o izboru smještaja i potrošačkim navikama.

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Ključne riječi
cijene apartmana Jadran cijene Neum

Komentara 7

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Avatar rubinet
rubinet
15:58 17.06.2026.

Tko tamo nije bio, hm, ništa nije ni propustio.

GR
Grundl
16:17 17.06.2026.

Koji jad, ćevapi, koja seljačija

TH
TheSlave80
16:18 17.06.2026.

ma kakav Neum, to je najruznije mjesto na citavom Mediteranu od Portugala sve do Turske.. nisam nikad bio u Albaniji al rekli su mi da je more prelijepo.. Neum nema ni lijepo more jer se totalno zagradjeno.. nema plaza. Sve divlja, bezukusna gradnja.. KATASTROFA. i za vrijeme Juge bio je katastrofa sad je trno u oku sto se mene tice. Kupas se i ne vidis otvoreno more i jos ti Peljeski Most zagradio vidik.

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