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'SVEMIRSKI' STADION

Sve što trebate znati o domu Dallas Cowboysa na kojem večeras igra Hrvatska

SPORTS-FBN-ENGEL-COLUMN-FT
Foto: Joyce Marshall
1/2
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
17.06.2026.
u 16:09

Stadion AT&T je u vlasništvu grada Arlingtona u Teksasu, iako je milijarder i vlasnik Dallas Cowboysa Jerry Jones financirao izgradnju zajedno s gradom

Utakmica između Hrvatske i Engleske igrat će na impresivnom zdanju AT&T stadiona, koji će za vrijeme World Cupa nositi ime Dallas stadion.

AT&T je dom NFL ekipe Dallas Cowboysa. Stadion je izgrađen 2009. godine, a troškovi gradnje iznosili su oko 1.3 milijarde dolara, što ga čini jednim od najskupljih sportskih objekata ikad izgrađenih.

Stadion AT&T je u vlasništvu grada Arlingtona u Teksasu, iako je milijarder i vlasnik Dallas Cowboysa Jerry Jones financirao izgradnju zajedno s gradom. Cowboysi upravljaju stadionom na temelju dugoročnog najma, a sam stadion ostaje javno vlasništvo.

Objekt se koristi i za razne druge aktivnosti, poput koncerata, košarkaških utakmica, nogometa, sveučilišnih i srednjoškolskih nogometnih natjecanja, rodea, motokrosa, Spartan Races i profesionalnog hrvanja..

Zanimljivo, lako bi pomogli vlasniku Cowboysa u plaćanju troškova izgradnje novog stadiona, birači Arlingtona odobrili su povećanje gradskog poreza na promet za 0,5%, poreza na smještaj u hotelima za 2% i poreza na najam automobila za 5%. Grad Arlington osigurao je preko 325 milijuna dolara u obveznicama kao financiranje, dok je NFL Cowboysima osigurao dodatni zajam od 150 milijuna dolara, slijedeći svoju politiku financiranja izgradnje novih stadiona.

Stadion je poznat po tome da se može zatvoriti krov, te po ogromnom semaforu, koji je u vrijeme instalacije bio najveći HDTV ekran na svijetu. Od tada ga je po veličini nadmašio jedino Panasonic "Big Hoss" video zaslon (66 m širine i 28,8 m visine) na Texas Motor Speedwayu.

Vlasnik kluba Jones je tada kazao kako želi da gledatelji na svakom mjestu na stadionu, posebno oni pri vrhu, mogu gledati utakmicu kao da su kod kuće ispred svog televizora.

Krov se može zatvoriti za oko 10 minuta, a procjene troška jednog otvaranja ili zatvaranja su oko 25.000 dolara, no to nisu službeni podaci kluba, već procjene stručnjaka.

Na stadionu je više od 3000 Sony LCD ekrana u luksuznim apartmanima, predvorjima, prostorima za osvježenje nudeći navijačima mogućnosti gledanja utakmica u svakom trenutku.

"Stadion je bio katalizator za rast turizma i radnih mjesta u našoj zajednici. Svi imaju koristi od toga što se stadion AT&T nalazi u Arlingtonu, uključujući Dallas, Fort Worth i sve okolne gradove. Zbog događaja koji se tamo održavaju, šaljemo ljude po cijelom Metroplexu koji troše novac u restoranima, odsjedaju u hotelima. Kada imate događaj za 100.000 ljudi, nema dovoljno hotelskih soba ni u jednom gradu da se to sve organizira," kazao je bivši gradonačelnik Arlingtona Jeff Williams, koji je u vrijeme izgradnje bio građevinski inženjer za projekt.

Za vrijeme SP-a na ovom stadionu igrat će se čak devet utakmica, pri čemu i jedno polufinale. Kapacitet stadiona je zbog FIFA-inih potreba reduciran na 70.649 gledatelja, dok je na utakmicama NFL-a kapacitet oko 80.000, s mogućnošću širenja na 100.000.

Rekordna posjećenost na stadionu zabilježena je u travnju 2022. kada se na WWE WrestleMania 38 okupilo 131.371 gledatelja. Najviše gledatelja na nekoj utakmici bilo je na NBA All-Star utakmici 2010. godine, kada je susret pratilo 108.713 gledatelja što je postala najposjećenija košarkaška utakmica u povijesti.

Na utakmici je bilo i nekoliko hrvatskih novinara, među kojima i Vlado Radičević, trenutno komentator i novinar na Sportklubu.

"Zanimljivo, ta je utakmica održana u veljači, a uoči susreta je pao snijeg izazvavši kaos u prometu. Krov je naravno bio zatvoren, a kada je na poluvremenu na semaforu objavljena brojka o novom rekordu nastalo je oduševljenje, jer se nije moglo procijeniti koliko ima ljudi jer taj stadion ima dosta stajaćih mjesta na gornjem prstenu," prisjetio se Vlado Radičević, komentator i novinar na Sport klubu.

"Održana su i tri koncerta, a pjevali su Usher, Shakira, te Alicia Keys, bilo je ludo i spektakularno, nešto nezaboravno," dodao je

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SP 2026.

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