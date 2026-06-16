Cure detalji incidenta u La Mancheu: Ruski ratni brod ispalio nekoliko hitaca prema jahti, sumnja se što je uzrok

S ruskog ratnog broda ispaljeni su upozoravajući hici na jahtu koja im se približila u La Mancheu. Smatra se da je u incidentu, sudjelovala ruska fregata Admiral Grigorovič. Sada stižu nove informacije. Brod je ispalio nekoliko hitaca upozorenja u blizini jahte registrirane u Velikoj Britaniji u La Mancheu, nakon što je također oglasio upozorenje zbog blizine, rekao je izvor iz ministarstva obrane. Istrage su još uvijek u tijeku kako bi se utvrdilo što se dogodilo.

Prema onome što se do sada zna, čini se da Admiral Grigorovič, ruska fregata, ima poteškoća s kontrolom svojih kretanja. Za sada nije jasno zašto, te se možda radi o problemu s motorom, javlja Sky News. Smatra se da je ratni brod dao znak upozorenja jahti kako bi izbjegao sudar, ali ona nije promijenila kurs, pa je ispaljeno nekoliko hitaca upozorenja, iako ne izravno na jahtu.

Ministarstvo obrane priopćilo je da je ranije danas primilo izvješća o incidentu u koji je upleten ruski ratni brod u La Mancheu. Glasnogovornik Ministarstva obrane rekao je da se sve istražuje. Jahta registrirana u Velikoj Britaniji izvijestila da je ruski brod ispalio upozoravajuće hice s udaljenosti od oko 500 metara, južno od otoka Wight, izvan teritorijalnih voda Velike Britanije. Nema izvješća o ozlijeđenim osobama ili šteti na jahti. Smatra se da vlasti gledaju na izvješća kao izolirani incident. Brod HMS Mersey Kraljevske mornarice pratio je ruski brod u vrijeme navodnog incidenta.