POVRATAK NA STARE STAZE

Pokrenut proces preoblikovanja Cibone, zatvorit će sve dugove i postati održiv klub

Zagreb: Cibona i Dinamo susreli se u 24. kolu SuperSport Premijer lige
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
23.03.2026.
u 13:06

KK Cibona u cilju osiguravanja dugoročne financijske stabilizacije i početka nove razvojne faze kluba pokrenula je proces preoblikovanja kluba u sportsko dioničko društvo. Proces se provodi temeljem važećeg Zakona o sportu te elaborata izrađenog u suradnji s nadležnim institucijama, uz punu transparentnost svih financijskih obveza i odnosa

Model preoblikovanja osmišljen je kao dugoročno rješenje koje omogućuje zatvaranje postojećih dugovanja, sudjelovanje vjerovnika kroz konverziju potraživanja u vlasničke udjele te stvaranje preduvjeta za ulazak snažnog strateškog partnera s jasnim planom razvoja kluba. Istovremeno, procesom je jasno definirano i sudjelovanje Grada Zagreba, institucionalnih i manjih dioničara, čime se uspostavlja održiva i jasno definirana vlasnička struktura.

"U ime KK Cibona želim svim dionicima koji su uključeni u ovaj proces zahvaliti na podršci i ustrajanju u očuvanju ovog europskog i svjetskog košarkaškog diva. Bez aktivnog uključivanja svih onih koji su klub financijski i operativno podržavali zadnjih godina, od samih igrača i trenera do institucija poput Grada Zagreba, nadležnih ministarstava i Vlade RH, kao i Hrvatskog košarkaškog saveza, ovaj proces ne bi se dočekao niti bio uspješno realiziran – kao što vjerujemo da će biti. Sigurni smo kako je ovo najbolji put u vraćanju kluba na mjesto gdje pripada, a to je prije svega našim navijačima te sportskim rezultatskim uspjesima u Hrvatskoj i na europskoj razini“, ističe Tomislav Šerić, direktor KK Cibona.

Nakon dugog i sustavnog razdoblja pripreme, proces preoblikovanja nalazi se u završnoj fazi, te se očekuje njegov dovršetak u razdoblju od najviše 60 dana. Ukupna vrijednost preoblikovanja iznosit će preko 6 milijuna eura, a uključuje i konverziju potraživanja postojećih vjerovnika u vlasničke udjele.

KK Cibona je kroz ovaj proces prvi put u potpunosti sistematizirala sve svoje obveze, čime je osigurana potpuna transparentnost i održivost budućeg poslovanja.

"Proces preoblikovanja tek je prvi korak stvaranja preduvjeta stabilnog i održivog poslovanja. Pred nama su i još veći i ambiciozniji planovi. Želimo Cibonu vratiti na stare staze, probuditi emociju među našim brojnim navijačima iz Zagreba i svih krajeva Hrvatske te uz snagu, znanje i elan novog strateškog partnera otvoriti nove prilike za jačanje Cibone i čitave domaće košarke", naglašava Tomislav Šerić, direktor KK Cibona.

KK Cibona vjeruje kako ovaj model predstavlja najbolje dugoročno rješenje za klub – izlazak iz višegodišnjih financijskih poteškoća i stvaranje temelja za stabilno upravljanje, razvoj mladih igrača i povratak na konkurentnu razinu u hrvatskoj i europskoj košarci te ovim putem pozivamo sve dionike na podršku u procesu. O svim detaljima procesa KK Cibona će pravodobno informirati sve zainteresirane dionike te čitavu javnost. 
Zagreb cibona košarka

