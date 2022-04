Pochettinu otkaz u Parizu, umjesto njega dolazi najveći francuski nogometaš svih vremena?

Po svemu sudeći trener PSG-a Mauricio Pochettino (50) napušta klub s Parka prinčeva. Francuski dnevni list Le Parisien tvrdi da Argentinac odlazi nakon samo jedne sezone u klubu te navodi da je uprava kluba već donijela odluku o njegovu otkazu, a samo je pitanje vremena kada će ona biti objavljena.

PSG je s Pochettinom na čelu već četiri kola prija kraja prvenstva potvrdio osvajanje naslova francuskog prvaka, no kobni su za njega bili porazi u kupu pa i Ligi prvaka.

Foto: Denis Thaust French football coach and former footballer Zinedine Zidane attends the inauguration of a digital health center in La Castellane neighbourhood in Marseille, southern France, on February 11, 2022. Photo by Denis Thaust/Avenir Pictures/ABACAPRESS.COM

Momčad krcata svjetskim zvijezdama poput Messija i Neymara nije si smjela dopustiti ispadanje iz elitnog natjecanja.

Utjeha Argentincu je u 15 milijuna eura odštete koje bi trebao dobiti zbog prijevremenog raskida ugovora.

Ime novog trenera još se ne zna, ali mnogi nagađaju da je na vrhu liste želja Zinédine Zidane. Osim njega, u igri je i aktualni trener Tottenhama Antonio Conte. A kada se već rade promjene, osim trenerske pozicije, rošada će se raditi i u vodstvu kluba pa se spominje podatak da bi legendarni Arsene Wenger trebao doći na mjesto sportskog direktora PSG-a umjesto Leonarda.