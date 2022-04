ANKETA Recite nam svoje mišljenje: Je li Modrić došao na razinu velikog Zidanea?

Nakon što je sredinom tjedna u susretu s Chelseajem asistencijom koja će se vjerojatno još desetljećima vrtjeti u klipovima svojem Realu znatno pomogao da uđe u polufinale Lige prvaka, Luku Modrića (36) posljednjih nekoliko dana potpuno zasluženo spominju u razgovorima kao jednog od najboljih veznjaka svih vremena. Zaslužio je kapetan hrvatske reprezentacije da ga spominju u takvim razgovorima i prije te čudesne lopte desnom vanjskom za Rodryga, ali takvi ikonički trenuci jako pomažu igraču u cementiranju reputacije, pogotovo kad se razgovara o najboljima od najboljih. Trenutak genijalnosti u jednoj utakmici može puno učiniti za promjenu narativa među ljubiteljima nogometa.

Je li Modrić došao na razinu velikog Zinedinea Zidanea? Ne, Modrić nije dosegao tu razinu. Rio Ferdinand je u pravu. 12,76% +

Je, Modrić je dosegao tu razinu! 11,19% +

Ne, Modrić je i bolji od Zidanea! 71,85% +

Sve je to stvar osobnog mišljenja i nema točnog odgovora. 4,20% +

Po jedna Zlatna lopta

Na Modrića se napokon i u svjetskim razmjerima počinje gledati kao na jednog od najboljih svih vremena, ne samo na Balkanu. Izjave legendarnih bivših i sadašnjih nogometaša prštale su sa svih strana, nema tko ga nije hvalio, no izjava Ria Ferdinanda, legendarnog bivšeg stopera engleske reprezentacije i Manchester Uniteda, koji radi kao analitičar BBC-a i BT Sporta, posebno je odjeknula.

- Modrić nije za istim stolom kao Zidane, Zizou je korak iznad, pa onda Modrić, Xavi i Iniesta. Modriću treba odati priznanje što je dosegnuo nivo Xavija i Inieste i što je ravnopravan takvim velikanima, velika je to čast - izjavio je Ferdinand.

Iako je već sama činjenica da ga velika nogometna imena stavljaju u društvo četiri najbolja vezna igrača svih vremena sama po sebi laskava, Ferdinandova izjava upalila nam je lampicu iznad glave. Usporedbe u nogometu ne mogu biti potpuno poštene zbog nekoliko razloga, ali zbog njihove povezanosti kao igrača i trenera, statusa velikana svjetskog nogometa, a i ove tvrdnje Engleza, idemo pogledati što su to u svojim karijerama napravile Realove legende Luka Modrić i Zinedine Zidane, barem usporediti neke stvari koje se mogu kvantificirati i dovesti u kontekst.

Prva velika razlika koja se može uočiti između Zidanea i Modrića je ona o dugovječnosti. Modrićeva karijera na najvišoj razini traje već 20 godina, dok je Zidaneova trajala 16 godina, a prema trenutačno viđenom, Luku bismo mogli gledati još koju godinu. Vrlo vjerojatno je zbog te dugovječnosti Luka uspio osvojiti i više trofeja od Zidanea. Hrvatski kapetan ih je zasad osvojio 23 (Real, Dinamo), dok ih je Zidane u cijeloj karijeri osvojio 15 (Real, Juventus, Bordeaux, Francuska). Međutim, treba naglasiti i da unatoč dugovječnijoj karijeri, Modrić trenutačno ima veći prosjek osvojenih trofeja po sezoni (1,15) nego njegov bivši trener (0,93). Mnogi će odmahnuti rukom i reći da momčadske nagrade ne uvjetuju kvalitetu igrača, ali dobro znamo da je ovdje riječ o igračima koji su bili jedni od ključnih u svojim momčadima u osvajanju svakog od tih trofeja, nerijetko i ključni. Što se trofeja u dresu Reala tiče, Luka ih je u deset godina u Madridu osvojio 18, a Zidane šest u pet godina.

Koliko god Luka, međutim, bio trofejno uspješniji u klupskoj karijeri, u svojoj karijeri nema dva najvažnija reprezentativna trofeja, a oba je uspio osvojiti baš Zidane. Naravno da tu postoji važeći protuargument, da je Modrićev dolazak do finala Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. kao glavnog igrača Hrvatske vrlo vjerojatno i veći pothvat nego francuski naslovi svjetskog (1998.) i europskog (2000.) prvaka, čisto zbog stavke da je Hrvatska bila autsajder, ali i dalje stoji činjenica da Zidane ima i kontinentalni i svjetski reprezentativni trofej, nešto što u svojim karijerama nije polazilo za rukom ni veličinama poput Messija i Ronalda. To svakako diže legitimitet Francuza, pogotovo kad se u obzir uzme i podatak da je Zidane jedini igrač u povijesti nogometa koji je osvojio i SP i EP te pritom bio proglašen najboljim igračem na oba turnira.

I jedan i drugi imaju po jednu Zlatnu loptu, Modrić iz 2018., a Zidane iz 1998. godine, premda stoji argument da je Zizou i 1997. i 2000. mogao vrlo lako dobiti tu nagradu. Čak je tri puta veznjak iz Marseillea bio među tri najbolja pri glasanju za najboljeg nogometaša godine, a Luka je zasad u završnom krugu bio jednom, te 2018. godine kad je postao najbolji i time nakon dugih deset godina prekinuo dominaciju Messija i Ronalda, no kako igra u posljednje vrijeme, i to s 36 godina na leđima (Zidane se umirovio s 34), ne bi čudilo da se Luka još koji put ugura među najveće konkurente.

Nećete pogriješiti

Neki elementi idu u prilog Luki, a neki Zinedineu, ali zanimljivo je na papiru usporediti karijere dvaju velikana, iako se zaista ne može donijeti neki konačan zaključak. Ferdinandova izjava samo je pokazatelj njegova viđenja. Kad imate takve četiri karijere kakve su imali (ili imaju) Modrić, Zidane, Xavi i Iniesta, na kraju se sve svodi na osobno mišljenje, na ono što se vama kao obožavatelju nogometa sviđa u igri ili koje uspjehe u karijeri smatrate najvažnijima. Kako god poredate ta četiri nogometaša, nećete previše pogriješiti. Tu nema točnog i netočnog odgovora jer je sigurno da je svaki od tih veznjaka već sada među najvećim legendama u povijesti najpopularnijeg sporta na svijetu. Tko zna, možda ćemo za 15-20 godina uspoređivati i trenerske karijere Modrića i Zidanea.

