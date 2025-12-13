Jedan od najvećih klubova želi hrvatskog dragulja! Telefoni su užareni za budućeg vođu vatrenih

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković otišao je na posudbu iz Tottenhama u HSV i zasad se pokazalo da je to bio pun pogodak. Osamnaestogodišnji branič u Bundesligi igra na visokoj razini, a svojim nastupima iz kola u kolo skreće pozornost velikih klubova.U Tottenhamu su vrlo svjesni koliko vrijedi, pa su mu već ponudili novi ugovor, iako mu aktualni traje do 2030. godine.

Interes za Vuškovića je iznimno velik, a dio njih bi ga rado doveo već sada, primjerice minhenski Bayern. Međutim, iz Londona dolazi jasna poruka da prodaja u ovom trenutku nikako nije opcija.

- Tottenham je odbio ponude nekih od najvećih europskih klubova, među kojima su Bayern i RB Leipzig - rekao je engleski novinar Graeme Bailey pa naglasio: 'U klupskom vodstvu postoje ljudi koji smatraju da bi Vuškovića trebalo povući s posudbe već u siječnju.'

U ovom trenutku izgledne su dvije opcije, ostanak u HSV-u do kraja posudbe ili povratak u London i priključenje prvoj momčadi. Vuškovićeva tržišna vrijednost procjenjuje se na oko 18 milijuna eura, ali s obzirom na visoku formu, očekuje se da će njegova cijena samo rasti.