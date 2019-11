Nož u leđa koji je šokirao svijet: Otvorio dušu nakon skandalozne smjene

- Nadam se da su igrači bili ti koji su odlučili, bilo bi mi lakše da je tako - izjavio je dojučerašnji izbornik Davis Cup reprezentacije Željko Krajan u ekskluzivnom razgovoru za Hinu u kojem je istaknuo da je morao prihvatiti nametnuti mu otkaz, ali da nikome ništa ne zamjera.

Željko Krajan najdugovječniji je i najuspješniji teniski izbornik. Za mandata je, započetoag u siječnju 2012. godine i završenoga u subotu priopćenjem Hrvatskog teniskog saveza o sporazumnim raskidom ugovora, bio na čelu reprezentacije koja je prošle godine u Lilleu po drugi put donijela Davis Cup u Hrvatsku, a 2016. bila na korak do trijumfa u zagrebačkom finalu protiv Argentine.

U subotnjem priopćenju iz HTS-a predsjednica Nikolina Babić je izjavila da je nakon zajedničkog sastanka užeg vodstva HTS-a s igračima zaključeno da reprezentacija neće ići na završni turnir u Madrid pod vodstvom izborika Krajana te da je s njim dogovoren sporazumni prekid suradnje.

- Nije onako kako je napisano da se radi o sporazumnom raskidu ugovora. To je bilo moje prihvaćanje nametnutoga otkaza. Pravi razlog će se vjerojatno kad-tad saznati - rekao je Krajan te otkrio kako već neko vrijeme odnosi s vodstvom krovne organizacije nisu bili idilični.

- Neke nesuglasice sa Savezom postoje već neko duže vrijeme, a vezane su bile za izbor ekipe koja je trebala ići u Madrid. No, unazad mjesec dana sve je bilo dogovoreno i razriježeno. Ja sam bio spreman u ponedjeljak doći na konferenciju za medije i u utorak krenuti na put.

Krajan tvrdi da nije imao autonomiju u izboru kakvu je uživao tijekom proteklih godina, za mandata prethodnih teniskih "vlada".

- Bilo je puno više rasprava što se tiče ekipe nego što je bilo prije i Savez je bio puno više bio umiješan. U zadnjih mjesec dana se vjerojatno dogodilo i puno toga iza mojih leđa. U zadnjih mjesec dana su se mimo mene neke stvari dogovarale, što se nikada prije nije događalo. Nikada prije se nije vodila takva politika u Savezu.

Predsjednica i Upravni odbor imaju to pravo, oni donose odluke koje se njime čine u redu. Ne znam je li trebalo mijenjati nešto što je bilo dobro, a po rezultatima i atmosferi se vidjelo da je u Davis Cup reprezentaciji sve funkcioniralo. Vrijeme će pokazati je li to bila dobra odluka.

Prema onome što se može pročitati između redaka, igrači su bili ti koji su mu presudili.

- Ne znam što je prevagnulo i čija je odluka na kraju. Meni je rečeno da je politika Saveza uvijek bila da su igrači ti koji biraju, koji postavljaju i smjenjuju izbornika. Istina je da su igrači mene izabrali 2012. godine.

Piše se o večeri na kojoj su igrači bili s predsjednicom HTS-a. Meni je rečeno da su oni inzistirali na tome da idu sami u Madrid, da nema izbornika - rekao je Krajan koji tvrdi da je uživao punu podršku igrača, ali da se u posljednjih mjesec dana nešto promijenilo.

- Pretpostavljao sam da bi se nešto ovako moglo dogoditi, ali se to moglo razriješiti puno ranije. O tom Davis Cupu razgovaramo već šest mjeseci, dogovaramo se još od Roland Garrosa, kad su mi igrači rekli da je njima stalo da i dalje ostanem u reprezentaciji.

Nešto se počelo mijenjati u zadnjih mjesec dana, od trenutka kad je Marin (Čilić) naznačio da zbog ozljede koljena neće moći sudjelovati. Tad su neki drugi ljudi ili igrači preuzeli glavnu riječ u svlačionici umjesto Marina. Ne znam tko je preuzeo ulogu vođe.

Pretpostavljam da je netko tko je najstariji, tko ima najviše iskustva. No, vjerujem da su svi bili složni u tome. To bi bilo bolje nego da je pola ekipe bilo za, a pola protiv. Nadam se da su igrači bili ti koji su odlučili, bilo bi mi lakše da je tako.

Bio sam tu zbog njih i došao sam na njihovu želju da ih vodim. Ne vjerujem da nisu znali što se događa i da to nije njihova odluka, odnosno prihvaćanje odluke predsjednice koja je već po medijima spominjala da je došlo do promjene politike u Savezu, da je došlo vrijeme za pomlađivanje Davis Cup reprezentacije, što se može povezati s pozivanjem Serdarušića i Goje.

Kad se podvuče crta, čini se da je do raskola u reprezentaciji došlo Krajanovim pozivanjem 40-godišnjeg veterana Ive Karlovića da u Madridu zamijeni ozlijeđenog Marina Čilića, a sjeme razdora je postao novac, odnosno dio koji je trebao dobiti Karlović.

- Već više od mjesec dana znamo kakvo je stanje s Marinom. S ivom Karlovićem sam razgovarao na početku sezone i stavio se na raspolaganje, rekao da je spreman uskočiti, ako treba.

Karlović je pristao čekati dok Čilić ne sazna dijagnozu i u slučaju da Marin ne može igrati, da onda on dođe. Svi u ekipi su to znali i svi su to prihvatili. Pisalo se da se Karloviću ne uklapa odlazak u Madrid, jer mora igrati Challenger u Houstonu.

To nisu realni argumenti. Igrači jedan dan igraju finale na jednom kontinentu, za dva dana počinju trenirati na drugom. Medijski je predočeno da se on tu ne uklapa. Ispalo je da je Karlović preskup, iako o tome mogu samo nagađati.

Nisam znao o kojim je postocima riječ, to je stvar igrača. Po meni drugi igrač mora dobiti ono što zaslužuje i kako je dogovoreno. Što se dogodilo u zadnjih par dana i na toj večeri, stvarno ne znam. Sve je bilo dogovoreno i posloženo i onda se sve iz nekog razloga raspalo.

Krajan tvrdi da nikome ništa ne zamjera te da je njegov odlazak s izborničke pozicije, s obzirom na novonastale okolnosti, najbolje rješenje u ovom trenutku.

- Malo se osjećam razočarano i izigrano, ali normalno je da ne mogu sve strane biti zadovoljne. Prihvatio sam taj nametnuti otkaz, ali nemam loših osjećaja. Bolje je za sve strane, za Savez, za igrače i za mene da se to dogodilo. Ne žalim ni za čim. Ponosan sam na to što sam bio tu sve ove godine i na rezultate koje smo ostvarili - rekao je Krajan te dodao:

- Možda je i bilo vrijeme za neku promjenu. Loše je da se to dogodilo dva dana prije puta, jer je sad ispao skandal. To ne treba nikome, pogotovo ne igračima. Moglo se to riješiti puno prije i bezbolnije. Stvarno se nadam da su igrači sad zadovoljni, da mogu mirne glave ići na put i probati napraviti najbolji mogući rezultat.

Za što je sposobna ovakva reprezentacija u Madridu, u skupini s domaćinom Španjolskom i goropadnom Rusijom?

- I da smo išli kompletni, teško je reći što bi mogli napraviti. Na papiru je to najteža skupina. Sigurno dosta ovisi o tome hoće li za Španjolsku igrati Nadal.

I u najjačem sastavu bi u takvoj skupini mogli doživjeti dva poraza, a moglo bi se dogoditi i da si prvi. Treba se boriti za svaki set, jer je i to bitno. Dva najbolja druga idu dalje, zadnja dva direktno ispadaju u rang niže. Mogu odlučivati i gemovi. Do sad se pokazalo da u takvim situacijama Hrvati daju i više nego što mogu.

Nadam se da će se svi dići iznad trenutne forme i barem održati u toj skupini, a onda sljedeće godine sa zdravim Marinom ići po nove uspjehe - zaključio je bivši izbornik.