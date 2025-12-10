Naši Portali
Odluka podigla prašinu

Prva tenisačica svijeta podigla glas: Nije pošteno da transrodne osobe igraju sa ženama!

VL
Autor
Hrvoje Delač
10.12.2025.
u 11:55

Transrodne osobe mogu se natjecati u ženskoj konkurenciji ako se najmanje četiri godine izjašnjavaju kao žene, moraju imati sniženu razinu testosterona i u svakom trenutku moraju pristati na postupke testiranja

Krovna teniska organizacija planira uvesti neke promjene u svoj sport, a jedna od njih je to da se dopusti transrodnim osobama natjecanje u ženskoj konkurenciji. Naravno, postojat će određena pravila u smislu stroge kontrole hormona.

Transrodne osobe mogu se natjecati u ženskoj konkurenciji ako se najmanje četiri godine izjašnjavaju kao žene, moraju imati sniženu razinu testosterona i u svakom trenutku moraju pristati na postupke testiranja.

U davnoj prošlosti u ženskoj je konkurenciji nastupala transrodna osoba, bilo je to 1977. godine. Tada je debitirala Renee Richards, najbolji plasman u karijeri bilo joj je 20. mjesto, a umirovila se 1981. godine. Od tada do danas više nije bilo slučajeva u kojima su zaigrale transrodne osobe, a to će se sad promijeniti.

Takva odluka izazvala je brojne komentare, a javno je o tome progovorila Arina Sabaljenka, prva tenisačica svijeta. Bjeloruskinja se ne slaže s takvom odlukoom.

- Nemam ništa protiv transrodnih osoba, ali smatram da one i dalje imaju značajnu prednost u odnosu na žene, te mislim da to nije pošteno prema ženama. Smatram da nije poštenno da se žene suočavaju s biološkim muškarcima. Zamislite ženu koja je cijeli život trenirala kako bi postigla svoje granice, a zatim se mora suočiti s muškarcem koji je biološki puno jači. Zbog toga se ne slažem s takvim praksama u sportu, rekla je Sabaljenka.

Ključne riječi
transrodne osobe tenis Arina Sabaljenka

ST
StariSokol
12:00 10.12.2025.

Uvijek su se natjecale žene sa ženama, muškarci sa muškarcima pa neka se natječu transrodni sa transrodnima.

