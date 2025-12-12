Španjolska legenda odgodila put zbog hitne operacije

Samo nekoliko dana prije službenog putovanja u Saudijsku Arabiju, Rafael Nadal je operiran u Barceloni.

Rafael Nadal će sljedeći tjedan otputovati u Jeddah. Španjolska legenda, ambasador Saudijskog teniskog saveza, bit će počasni gost na Next Gen ATP Finalsu.

Međutim, čovjek koji je u svojoj karijeri osvojio četrnaest naslova na Roland-Garrosu morao je posljednjih sati u Barceloni na operaciju desne ruke. Španjolski teniski as već je neko vrijeme patio od teškog osteoartritisa trapeziometakarpalnog zgloba.

Na svom Instagram profilu Nadal je objavio fotografiju nakon operacije, istovremeno potvrđujući izvješća lokalnih medija.



- Izgleda da neću moći sudjelovati na Australian Openu 2026.! Morao sam na operaciju ruke zbog problema koji me muči već dugo, ali nadam se da će uskoro sve biti u redu - napisao je Nadal na društvenoj mreži ovog petka.