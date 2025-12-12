Naši Portali
Preolemi za velikog sportaša

Španjolska legenda odgodila put zbog hitne operacije

FILE PHOTO: Tennis - French Open - Roland Garros - Rafael Nadal of Spain vs Facundo Bagnis of Argentina
PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS
Autor
Željko Janković
12.12.2025.
u 18:08

Izgleda da neću moći sudjelovati na Australian Openu 2026.! Morao sam na operaciju ruke zbog problema koji me muči već dugo, ali nadam se da će uskoro sve biti u redu...

Samo nekoliko dana prije službenog putovanja u Saudijsku Arabiju, Rafael Nadal je operiran u Barceloni. 
Rafael Nadal će sljedeći tjedan otputovati u Jeddah. Španjolska legenda, ambasador Saudijskog teniskog saveza, bit će počasni gost na Next Gen ATP Finalsu. 

Međutim, čovjek koji je u svojoj karijeri osvojio četrnaest naslova na Roland-Garrosu morao je posljednjih sati u Barceloni na operaciju desne ruke. Španjolski teniski as već je neko vrijeme patio od teškog osteoartritisa trapeziometakarpalnog zgloba.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Na svom Instagram profilu Nadal je objavio fotografiju nakon operacije, istovremeno potvrđujući izvješća lokalnih medija. 


- Izgleda da neću moći sudjelovati na Australian Openu 2026.! Morao sam na operaciju ruke zbog problema koji me muči već dugo, ali nadam se da će uskoro sve biti u redu - napisao je Nadal na društvenoj mreži ovog petka.
Ključne riječi
operacija ozljeda tenis Rafael Nadal

