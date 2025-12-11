Ružić pobjeđuje, mogla bi na kraju godine biti ispred Donne Vekić

Uvjerljiva pobjeda Antonije Ružić u drugom kolu WTA 125 Challengera u francuskom Limogesu, Čakovčanka je za 73 minute odradila posao protiv Poljakinje Linde Klimovicove, 138. na WTA listi – 6:1, 6:2.

Antonia je na putu do novog uspjeha zabila čak devet aseva uz 74 posto prvog servisa, a realizirala je četiri od sedam break-lopti. Poljakinja nije iskoristila niti jednu od četiri prilike za break.

Naša je igračica ovim rezultatom skočila na 70. mjesto WTA liste i nedostaje joj još jedna pobjeda kako bi godinu završila kao najbolje rangirana Hrvatica (Donna Vekić trenutačno je na 69. poziciji). Priliku za to imat će u petak protiv pobjednice susreta Bucsa – Lemaitre.

Tara Würth napravila je novi korak na ITF World Tennis Touru u egipatskom Sharm El Sheikhu (nagradni fond 30.000 dolara), ona je nakon tri seta u srazu drugog kola nadjačala Amerikanku Juliju Adams, 445. tenisačicu svijeta – 6:2, 4:6, 7:5.

Suparnica u četvrtfinalu bit će britanska kvalifikantica Katy Dunne.

Emanuel Ivanišević izgubio je dvoboj prvog kola Orange Bowla, najpoznatijeg svjetskog juniorskog turnira koji se igra u Fort Lauderdaleu (SAD), 18-godišnjeg Zagrepčanina je zaustavio drugi nositelj i osmi junior svijeta, Amerikanac Jack Kennedy i to nakon tri seta – 2:6, 7:6(5), 6:1.