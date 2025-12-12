Naši Portali
TALIJANI DOKAZALI

Teniski svijet ovo ne pamti: Francuz suspendiran na 20 godina!

screenshot X
Autor
Željko Janković
12.12.2025.
u 15:39

Optužbe su uključivale namještanje ishoda mečeva, primanje novca kako se ne bi dao maksimalan trud u svrhu klađenja, nuđenje novca drugim igračima za namještanje mečeva, davanje povjerljivih informacija, zavjeru za korupciju, nesuradnju u istrazi ITIA-e i uništavanje dokaza.

Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) izjavila je u četvrtak da je francuski tenisač Quentin Folliot suspendiran na 20 godina i kažnjen sa 70.000 dolara zbog namještanja utakmica. ITIA je izjavila da je Folliotu također naloženo da vrati "koruptivne uplate" u ukupnom iznosu većem od 44.000 dolara zbog "počinjenja 27 kršenja Programa za borbu protiv korupcije u tenisu (TACP)"' Folliotova suspenzija završava u svibnju 2044., „pod uvjetom da se vrate neplaćene kazne“. Vrijeme provedeno pod privremenom suspenzijom u svibnju 2024. bit će uračunato u igračevo razdoblje zabrane.

Tijekom razdoblja zabrane, ITIA je izjavila da je Folliotu zabranjeno „igrati, trenirati ili prisustvovati bilo kojem teniskom događaju koji su odobrili ili sankcionirali članovi ITIA-e ... ili bilo koje nacionalne udruge“. ITIA je izjavila da je istragom utvrđeno da je 26-godišnji Folliot bio „središnja figura u mreži igrača koji djeluju u ime organizacije za namještanje mečeva“.

Folliot, koji je u kolovozu 2022. dosegao 488. mjesto na svjetskoj ljestvici, porekao je 30 optužbi vezanih uz 11 teniskih mečeva između 2022. i 2024., od kojih je Folliot osam igrao. Optužbe su uključivale namještanje ishoda mečeva, primanje novca kako se ne bi dao maksimalan trud u svrhu klađenja, nuđenje novca drugim igračima za namještanje mečeva, davanje povjerljivih informacija, zavjeru za korupciju, nesuradnju u istrazi ITIA-e i uništavanje dokaza.

Navedeno je da je Folliot šesti igrač koji je sankcioniran kao rezultat istrage, nakon slučajeva Jaimeea Floyda-Angelea, Paula Valsecchija, Luca Fombe, Lucasa Bouqueta i Enza Rimolija.

