FOTO Ivaniševićevi rituali zapanjili su svijet! Znate li koje je bizarne stvari radio tijekom Wimbledona?
U svijetu vrhunskog sporta mnogi sportaši razvijaju posebne rituale i praznovjerja za koje vjeruju da im donose sreću. Hrvatski teniski velikan Goran Ivanišević posebno je poznat po svojim jedinstvenim ritualima.
Britanski Mirror uvrstio ga je među najpraznovjernije sportaše svijeta. Tijekom svog povijesnog osvajanja Wimbledona 2001. godine, razvio je složen sustav rituala koji je strogo održavao tijekom cijelog turnira.
Nakon toga bi doručkovao u istom restoranu, sjedeći za istim stolom i naručujući ista jela. Put do All England Cluba također je bio strogo određen - parkirao bi na istom parkirnom mjestu, koje je smatrao svojim sretnim mjestom.
Tijekom cijelog Wimbledona je koristio samo dvije majice, kategorički odbijajući prati onu u kojoj je pobjeđivao. Vjerovao je da bi pranje majice "opralo" i sreću koja je uz nju vezana. U svlačionici je uvijek koristio isti tuš i sjedio na istoj stolici tijekom odmora između setova.
Ivanišević je imao i druge specifične rituale - uvijek je servirao s iste strane terena kada bi dobio izbor, nosio je iste čarape dok god bi pobjeđivao, a prije svakog meča bi određenim redoslijedom slagao svoje rekete i opremu.