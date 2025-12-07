FOTO Ivaniševićevi rituali zapanjili su svijet! Znate li koje je bizarne stvari radio tijekom Wimbledona?

U svijetu vrhunskog sporta mnogi sportaši razvijaju posebne rituale i praznovjerja za koje vjeruju da im donose sreću. Hrvatski teniski velikan Goran Ivanišević posebno je poznat po svojim jedinstvenim ritualima.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Ivaniševićevi rituali privukli su posebnu pozornost 2001. kada je osvojio Wimbledon ostaju jedan od najfascinantnijih primjera sportskih praznovjerja u povijesti tenisa.
Foto: Sven Simon/DPA
Britanski Mirror uvrstio ga je među najpraznovjernije sportaše svijeta. Tijekom svog povijesnog osvajanja Wimbledona 2001. godine, razvio je složen sustav rituala koji je strogo održavao tijekom cijelog turnira.
Foto: Zeljko Lukunic/24sata
Svako jutro je započinjao dan gledanjem Teletubbies-a. Popularnu dječju emisiju nikada nije propuštao.
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Nakon toga bi doručkovao u istom restoranu, sjedeći za istim stolom i naručujući ista jela. Put do All England Cluba također je bio strogo određen - parkirao bi na istom parkirnom mjestu, koje je smatrao svojim sretnim mjestom.
Foto: Goran Stanzl/Vecernji list
Tijekom cijelog Wimbledona je koristio samo dvije majice, kategorički odbijajući prati onu u kojoj je pobjeđivao. Vjerovao je da bi pranje majice "opralo" i sreću koja je uz nju vezana. U svlačionici je uvijek koristio isti tuš i sjedio na istoj stolici tijekom odmora između setova.
Foto: lukunize
 Inzistirao je da mu isti dječak skuplja loptice tijekom svih mečeva, vjerujući da bi promjena skupljača loptica mogla negativno utjecati na njegovu igru.
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Tijekom turnira je aktivno izbjegavao susrete s bilo kim tko bi mu poželio sreću, čvrsto vjerujući da takve želje donose nesreću.
Foto: /PRESS ASSOCIATION
Ivanišević je imao i druge specifične rituale - uvijek je servirao s iste strane terena kada bi dobio izbor, nosio je iste čarape dok god bi pobjeđivao, a prije svakog meča bi određenim redoslijedom slagao svoje rekete i opremu.
Foto: /PRESS ASSOCIATION
Čak je i broj puta koliko bi odbio lopticu o pod prije servisa bio strogo određen.
Foto: Fiona Hanson/PRESS ASSOCIATION
Foto: Fiona Hanson/PRESS ASSOCIATION
Foto: Rebecca Naden/PRESS ASSOCIATION
Foto: Ross Kinnaird/PRESS ASSOCIATION
Foto: Michael Steele/PRESS ASSOCIATION
