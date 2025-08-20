Novi odlazak s Maksimira: Dinamo napušta igrač od kojeg se puno očekivalo

Priči je došao kraj. Nakon višetjednih nagađanja i nekoliko propalih transfera, kolumbijski napadač Juan Cordoba (21) više nije igrač Dinama. Mladi ofenzivac, koji na Maksimiru nije opravdao očekivanja, karijeru nastavlja "preko bare". Cordoba je već otputovao u Houston kako bi finalizirao prelazak u redove tamošnjeg MLS ligaša Houston Dynama. Riječ je o posudbi do kraja sezone s opcijom otkupa, čime je Dinamo riješio status igrača na kojeg nije računao. Cordoba je u Houstonu već pristupio liječničkim pregledima, a službena potvrda posla očekuje se vrlo brzo.

Cordoba je u redove hrvatskog prvaka stigao prošlog ljeta iz kolumbijskog Deportivo Calija uz velika očekivanja i odštetu od 2.1 milijun eura. Ipak, u svojoj jedinoj sezoni u plavom dresu nije uspio pokazati potencijal zbog kojeg je doveden. U 17 službenih nastupa upisao je skroman učinak od dva pogotka i tri asistencije, što nije bilo dovoljno da bi se nametnuo i osigurao dugoročnu budućnost u Zagrebu. Već na početku ljetnih priprema postalo je jasno da stručni stožer ne računa na njega, a izostanak s popisa za utakmicu u Sloveniji bio je konačan znak da je njegov odlazak samo pitanje vremena.

Njegov put do Houstona bio je, međutim, sve samo ne jednostavan i pretvorio se u pravu ljetnu transfernu sapunicu. Prva konkretna opcija bio je francuski prvoligaš St. Etienne, koji je bio spreman platiti oko dva milijuna eura, no taj se posao izjalovio u posljednji trenutak. Još veća drama odvila se u Španjolskoj. Cordoba je praktički sve dogovorio sa Sporting Gijonom, otputovao je u Španjolsku i uspješno odradio liječničke preglede. Ipak, španjolski drugoligaš je u posljednji čas odustao od dogovora pa se Kolumbijac morao vratiti na Maksimir.

Uprava Dinama bila je odlučna u namjeri da pronađe rješenje za Cordobu, prvenstveno zbog njegove visoke plaće koja nije bila u skladu s doprinosom na terenu. Cilj je bio rasteretiti klupski proračun, a u jednom se trenutku spominjala i opcija odlaska bez odštete. Ironično, situacija je bila drugačija prije nekoliko mjeseci, kada je na Dinamovu adresu stigla ponuda MLS kluba od čak 2.5 milijuna eura. Klub bi tada ostvario profit, no tadašnji stožer je transfer stopirao, smatrajući da im je Kolumbijac potreban. U međuvremenu su se spominjali i klubovi iz Meksika, da bi se na kraju ipak realizirao odlazak u Ameriku.

Odlaskom u Houston Dynamo, Cordoba se nada oživjeti svoju karijeru. Pridružuje se momčadi koja je već započela novu sezonu, a njegov novi klub nakon prva dva kola ima dva osvojena boda. To znači da će se Kolumbijac odmah morati nametnuti i pomoći momčadi u lovu na bolje rezultate. Za njega je ovo prilika za novi početak daleko od pritiska Maksimira, dok se u Dinamu nadaju da će njegove dobre igre aktivirati otkupnu klauzulu i donijeti klubu povrat dijela uloženog novca.