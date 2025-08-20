Velimir Zajec objavio emotivnu poruku i naglasio: 'Neću se više kandidirati za predsjednika'

Jutro nakon povijesne Dinamove skupštine na kojoj je jednoglasno usvojen novi klupski Statut, na svojoj se Facebook stranici oglasio predsjednik Dinama Velimir Zajec. U poduljoj je objavi, među ostalim naveo da se na sljedećim izborima neće kandidirati za predsjednika, ali da će podržati Dinamovo proljeće. Pričao je i o svojim počecima u klubu, vremenima kada je bio sportski direktor i trener, a otkrio je i kako je došlo do njegova povratka u Dinamo. Objavu prenosimo u cijelosti:

- Kad sam kao klinac dolazio na prve treninge kod Mirka Bazića, nisam ni sanjao da ću to toliko proći s Dinamom, Dinamo sa mnom. Srce jednostavno cijeli život kuca za Dinamo. Nema pozicije koju nisam obnašao zbog ovog kluba, ali uvijek misleći prvenstveno na navijače - započeo je Zajec.

- Kao junior sam uzeo s Dinamom tri uzastopna naslova prvaka Jugoslavije, pa i sa seniorima onaj 1982. godine, a uzeli smo i dva Kupa (1979. i 1983.). Bio sam sportski direktor, tad smo promovirali Bobana, Šukera, Shallu, Škrinjara. Bio sam trener u Ligi prvaka kad smo dobili Ajax ili Porto. Kao direktor sam bio tu kad se vraćalo ime Dinamo, a borio sam se i protiv promjene imena (Baotić, Kos i ja smo glasali protiv preimenovanja).

I tak sam na zimu ležal sam u Grčkoj, gledao televiziju, kak Dinamo igra u HNL-u, ali i da se klub otvarao prema reorganizaciji. Dinamo je usvajao Statut, sve ono za kaj smo se mi i BBB borili nakon 15 godina postajalo je stvarnost. Zvali su me dečki, vidio sam kakvi su to ljudi, pristao sam doći. Rekao sam da ne bum stajao po strani, već ću pomoći tim ljudima. To je bila tajna operacija. Nitko nije znao da ću voditi Dinamovo proljeće.

Došao sam u Zagreb na Valentinovo 2024., simobolički kao kak smo prije 25 godina vratili sveto ime Dinamo. Nisu nam davali šansu, a mi smo dobili izbore, pa i većinu u Skupštini. Preuzeli smo odgovornost za klub na temelju 10 obećanja i krenuli raditi. Svi znaju danas kako su nas dočekale financijske dubioze, skepsa velikog broja ljudi, i brojni problemi ali i godinama neriješeni projekti.

Naša najveća pobjeda bilo je što smo te sezone osvojili prvenstvo i Kup, dvaput vani pobijedili Hajduka. Ušli smo potom u Ligu prvaka, uzeli tu 11 bodova, najviše u povijesti. Jedan gol nam je falio da uđemo u 24 najboljih. Dobili smo i veliki Milan. Nažalost izostao je rezultat na domaćim terenima, i tu smo jedino iznevjerili navijače s drugim mjestom u HNL-u. Nismo pali, nismo se predali.

Rezultate vidimo, imamo novog predsjednika uprave, vašeg i našeg Zvoneta koji se odazvao pozivu da dođe u Dinamo. Imamo širok tim stručnjaka ne samo u sportu. Vratili smo i legende u klub, Šokotu, Marića, Vlaovića, Mustedanagića.... Svaki dan ljudi oko rade za Dinamo. Obećali smo da ćemo dobiti novi stadion, onakav kakav Dinamo zaslužuje. U klub su nam zajedno došli gradonačelnik i premijer i vidjeli da u nama imaju kvalitetne sugovornike i partnere i sve smo se s njima dogovorili. Izgradnju privremenog doma u Kranjčevićevoj, pa i pravog doma u Maksimiru. Znate kak naši dečki pjevaju "Ima jedno mjesto koje dom je svima nama", a nama je dom u Maksimiru.

Obećali smo povratak B momčadi i pokrenuli inicijativu kod HNS-a. Reorganizirali omladinsku školu i osvojili dva nikad jača turnika Mladena Ramljaka i umalo izbacili Barcelonu u osmini finala juniorske Lige prvake. Bilježimo rekorde broja članova, kao i posjeta domaćim i gostujućim utakmicama. Ljudi se ponovno poistovjećuju s Dinamom, odgajaju mlade u duhu Dinamovštine. Najvažnije od svega: obećali smo demokraciju, Statut..., svi skupštinari neovisno s kojom ste liste, vi ste nam pomogli svojim izglasavanjem. Svima nama, klubu.

Zaslužili ste Dinamo kakav treba biti. Zahvaljujem se svima na suradnji, činjenici da smo dobili prvi demokratski Statut. Posebno mi je drago što se to sve dogodilo za vrijeme mog predsjedničkoga mandata. Bit će mi veliko zadovoljstvo raspisati nove izbore kada se statut potvrdi i otvriti članovima put odlučivanja o novom vodstvu.

Osobno se neću više kandidirati za predsjednika, ali ću podržati Dinamovo proljeće i svoj prijatelje. Jer iako sam ih tada tek upoznavao kada sam dolazio kao kandidat danas shvaćam kakav je to tim uspješnih ljudi stvoren i kakvo smo prijateljstvo izgradili. Naravno ostajem uz Dinamo i njih, jer tek sada kreće potpuno građenje moćnog i uspješnog Dinama. Vjerujem da Zvone Boban može biti predvodnik "Dinamovog proljeća" i ove jeseni i da će biti sjajan lider u klubu kao što je bio svugdje.

Živio naš Dinamo! - napisao je Zajec.