RIJEČ STRUČNJAKA

Dinamo je Betisu dao božićne poklone, a sjećam se kad su ljudi pljuvali Petkovića...

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
12.12.2025.
u 07:00

Dinamov poraz protiv Betisa za Večernji list komentirao je s bivši branič Dinama, a danas nogometni trener, hrvatski stručnjak Andrej Panadić

Za komentar Dinamovog domaćeg poraza u šestom kolu Europske lige protiv Real Betisa (1:3) zatražili smo bivšeg nogometaša Dinama i bivšeg reprezentativca Jugoslavije Andreja Panadića.

- To su razlike 'nebo i zemlja' u nogometnoj izvedbi i kvaliteti. Velika je razlika u individualnoj kvaliteti, u ligama u kojima ti klubovi igraju, ali prije svega najveća je razlika u brzini igranja i razmišljanja. Vidio sam da prije utakmice s Dinamove strane i nisu bile neke spektakularne najave "mi ćemo sada napraviti ovo ili ono", i to je realno. Ipak je Betis puno kvalitetnija ekipa.

Ključne riječi
Europska liga Betis Dinamo

