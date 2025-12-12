Dinamo je Betisu dao božićne poklone, a sjećam se kad su ljudi pljuvali Petkovića...

Za komentar Dinamovog domaćeg poraza u šestom kolu Europske lige protiv Real Betisa (1:3) zatražili smo bivšeg nogometaša Dinama i bivšeg reprezentativca Jugoslavije Andreja Panadića.



- To su razlike 'nebo i zemlja' u nogometnoj izvedbi i kvaliteti. Velika je razlika u individualnoj kvaliteti, u ligama u kojima ti klubovi igraju, ali prije svega najveća je razlika u brzini igranja i razmišljanja. Vidio sam da prije utakmice s Dinamove strane i nisu bile neke spektakularne najave "mi ćemo sada napraviti ovo ili ono", i to je realno. Ipak je Betis puno kvalitetnija ekipa.