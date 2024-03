Sigurdsson nakon važne pobjede: 'Možemo mi i bolje, ali ovo je bila odlična momčadska predstava'

Hrvatska rukometna reprezentacija je u prvome kolu kvalifikacijskog turnira za odlazak na Olimpijske igre u Parizu 2024. godine porazila reprezentaciju Austrije rezultatom 35-29 . Nakon utakmice igru i konačni rezultat komentirali su izbornik Dagur Sigurdsson, Islanđanin kojem je ovo bila prva službena utakmica na hrvatskoj klupi te nekoliko hrvatskih reprezentativaca.

"Naravno da sam jako zadovoljan pobjedom. Ovu sam utakmicu čekao pet-šest tjedana tako da je dobro da sam ju ostavio iza sebe. Kao što su svi vidjeli, bili smo nervozni na početku, igrači zbog novog izbornika, a kako sam i ja bio nervozan mogu ih razumjeti. Imali smo malo vremena za pripremu, ali nakon što smo pronašli svoj ritam izgledali smo sve bolje. Mislim kako je ovo bila odlična momčadska predstava, kako od strane vratara tako i od igrača u polju. Možemo mi igrati i bolje, protok lopte može biti bolji, možemo bolje trčati u protunapade i brže se vraćati u obranu. Konačna pobjeda od šest razlike je odličan rezultat. Sad ćemo analizirati i svoju i igru Njemačke i pokušati se što bolje pripremiti za nju", rekao je Sigurdsson.

"Bili smo nervozni u početku, prisutan je bio nekakav grč, ali svi smo vjerovali da se možemo vratiti. I izbornik nam je rekao da se smirimo, igramo opušteno, a na kraju smo to i pokazali. Bili smo agresivni, pogotovo u drugom poluvremenu. Trudio sam se da se što prije vratim na teren i upravo mi je ovo bio motiv da se vratim na teren upravo protiv protivnika protiv kojega se i dogodila ozljeda. Nismo još ništa napravili, imamo još dvije utakmice i nadam se da ćemo i to pobijediti", kazao je Ivan Martinović koji je s devet golova bio najbolji strijelac utakmice, U siječnju je na Europskom prvenstvu upravo protiv Austrije zadobio ozljedu ramena, no uspio se oporaviti na vrijeme da nastupi na ovom važnom turniru.

"S obzirom na novog trenera nismo znali kako će sve to skupa izgledati, ali od prve minute smo igrali kao momčad i znali smo da ćemo pobijediti. Svi smo se borili za svaku loptu, jer u ovakvoj je situaciji i važna svaka lopta. Prošli put smo to naučili, puno nas je koštalo. Imamo pred sobom još dva iznimno teška protivnika, idemo korak po korak i vidjet ćemo što će biti dalje. Imali smo plan od početka, izbornik je vjerovao u njega, mi smo vjerovali i zato je ispalo ovako", rekao je Matej Mandić.

"Ušli smo nervozno u utakmicu, ali to je i normalno. Izbornik nam je govorio da moramo igrati napad po napad, znali smo da će biti bolje ako popravimo tehničke pogreške. To smo i napravili, u drugom poluvremenu je Kuzmanović obranio par lopti. Sigurdsson je jako smiren lik, na poluvremenu nam je rekao samo da se opustimo i da lopta ide malo brže. I kapetan Duvnjak je s par riječi podigao ekipu kako samo on to zna i u drugom poluvremenu smo izašli kao druga ekipa. Ipak, daleko je još Pariz, imamo još dvije utakmice za odigrati. Sljedeća je utakmica protiv Nijemaca, znamo da igramo na njihovom terenu, ali zašto ih ne bismo pobijedili kao i nedavno u Koelnu i tako pokazali da ono nije bila slučajnost", konstatirao je Mario Šoštarić.

