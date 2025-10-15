Nismo odigrali previše dobro, ali smo upisali pobjedu što je bilo najvažnije.

Rukometašice Hrvatske izborile su prvu pobjedu u novom ciklusu kvalifikacija za odlazak na europsko prvenstvo koje će se igrati u prosincu 2026. godine.

Izabranice Ivice Obrvana pobijedile su u Sisku reprezentaciju Finske s 25:17 (11:8). U prvom poluvremenu gošće su pružile jak otpor, ju drugom je do izražaja malo došla i kvaliteta.

Već ionako oslabljena naša reprezentacija imala je novih problema. Naime, uoči utakmice zbog prehlade nije bilo Lucije Bešen, prve vratarke, kao ni Antonia Pranića, pomoćnika izbornika Ivice Obrvana.

Još se dodatno ozlijedila i Ana Šimara pa je Obrvan za ovu utakmicu imao na raspolaganju 16 igračica.

- Bitno je da se više nitko nije ozlijedio Izbornik je dao priliku svim igračicama. Atmosfera je bila sjajna, puna dvorana, navijanje tijekom svih 60 minuta, ma divno.

Bilo je malo nervoze na početku utakmice, nismo znali što očekivati od suparnika s kojima nikad nismo igrali. Kada je nestalo treme onda je sve bilo puno lakše. Naravno, moramo neke stvari poboljšati do nedjelje, primjerice igru u obrani.

U nedjelju gostujemo kod Kosova, vjerujem da će to bit nešto teži suparnik nego Finska, pogotovo jer igramo na svom parketu. Moramo dati maksimum, moram igrati puno čvršće u pobrani.

Obrvan je krenuo utakmicu s postavom - Petra Marinović na vratima, krila Lara Burić i Katja Vuković, na crti Sara Šenvald te u vanjskoj liniji Tina Barišić, Dejana Milosavljević i Katarina Pavlović.

Nakon uvodnih 4:1 Finkinje stižu na minus jedan (5:4), a do poluvremena Hrvatska je bila na 58, a Finska na 53 posto realizacije. Njihova vratarka skupila je sedam, a naša samo dvije obrane.

Da, nije bilo u prvom poluvremenu onako kako smo planirane, onako kako smo zamislile da će utakmica ići. Nekako su nas suparnice "umrtvile", napravile smo i nekoliko nepotrebnih pogrešaka i na odmor otišle samo s plus tri.

Previše smo promašili zicere. Možda na kraju razlika nije velika, ali bitni su bodovi. Sigurno ćemo analizirati sve pogreške i pokušat ćemo sve to ispraviti. Slijedi Kosovo, sigurno jači suparnik ali vjerujem da ćemo i mi odigrati puno bolje. - rekla je Josipa Mamić.

Ivica Obrvan nije bio sto posto zadovoljan ali nema razloga za brigu.

- Nismo odigrali previše dobro, ali smo upisali pobjedu što je bilo najvažnije. Drugi dio smo bili bolji, Dejana Milosavljević je u igri jedan na jedan dala veliki doprinos, obrana nas je u nastavku pokrenula, makar je taj segment tijekom cijelog susreta bio relativno korektan.

Promašeni ziceri uveli su nas u nervozu, umjesto da vodimo pet, šest razlike na startu mi smo se dugo tražili. Vanjska linija u prvom poluvremenu bila nam je dosta statična. Ni vratarke nas nisu baš pratile svojim obranama.

Završile su utakmicu samo s dvije obrane. No, nisu sad one krive zašto nismo pobijedile s većom razlikom. Bilo je tu dosta treme kod nekih drugih igračica.

Gledatelji su bili sjajni ali očigledno su neke igračice pale pod taj pritisak. Da smo imali veću razliku u prvom poluvremenu sigurno bi u nastavku bilo puno lakše – rekao je izbornik Obrvan.

Slijedi nam Kosovo u nedjelju?

Morat ćemo bolje na Kosovu da bi došli dio cilja od četiri boda na startu kvalifikacija, to je sigurno. Mislim da je Kosovo bolje od Finske, makar je Finska pokazala više nego u utakmicama koje smo prije toga gledali. Napad će u nedjelju morati biti kud i kamo bolji – zaključio je Obrvan.

Hrvatska je igrala u sljedećem sastavu: Zetović, Marinović (2); Burić 3, Barišić 3 (2), Zrilić, Šenvald 1, Milosavljević 5, Pavlović, Babara, Debelić 1, Malec 1, Mamić 4 (3), Petika 1, Vuković 3, Bule 1, Vuljak 3