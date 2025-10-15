Jeste li znali da je proslavljeni Srbin nekada imao hrvatsko ime? Promijenio ga je zbog uvreda i nasilja

Proslavljeni srpski sportaš i vaterpolist Vanja Udovičić, nekada i najbolji svjetski igrač, a posljednjih desetak godina kod susjeda je bio ministar sporta pod vladavinom tamošnjeg diktatora Aleksandra Vučića. Osim što je sa Srbijom došao na svjetski vaterpolski tron te kasnije bio ministar, svježi 43-godišnjak ima nesvakidašnju biografiju, a čak je u jednom trenutku praktično bio prisiljen promijeniti ime.

Vanja Udovičić se do 1997. godine zvao se Franjo. Sin je Hrvata i Srpkinje, a rođen je u Beogradu. Te godine mijenjao je osnovnu za srednju školu, a ime Franjo ratnih devedesetih nije bilo baš popuilarno u Beogradu.

- Kad sam se rodio, 1982. godine, svi smo bili u ljubavi, a od 1989. braća su se počela mrziti. To mi nije jasno, jednako kao i to kako su se Srbija i Crna Gora odvojile ako su se u jednoj istoj obitelji dva brata predstavljala različito. Jedan kao Srbin, drugi kao Crnogorac. Objasnite mi tu izopačenost. Zbog svog imena imao sam problema u školi. Zadirkivali su me, bilo je i fizičkih okršaja, poslije čega su moji roditelji odlučili od svega me zaštititi. Tako sam na prelasku iz osnovne u srednju školu promijenio ime - izjavio je svojedobno Udovičić.

Jedno vrijeme u karijeri igrao je za zagrebačku Mladost, u Lijepoj našoj osjećao se sjajno, pa tako ima i našu putovnicu.

Udovičić je, osim ministra sporta, dogurao i do uloge potpredsjednika Europske konfederacije za vodene sportove (LEN). Jedan je od najtrofejnijih i najuspješnijih sportaša u povijesti srpskog sporta. Isto tako, slavni vaterpolist je za najboljeg igrača svijeta 2010. godine po izboru Fine i Lena, pa nedugo zatim preselio u bazen na Savi. Tijekom karijere uz Mladost zaigrao je za beogradski Partizan, Jadran iz Herceg-Novog, talijanski Pro Recco i krajučevački Radnički.