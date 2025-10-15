Kladionice opet sramotno podcijenile Hrvatsku za SP! 'Vatreni' ispod SAD-a, Norveške, Meksika...

Hrvatska nogometna reprezentacija praktički je osigurala svoj plasman na Svjetsko prvenstvo koje se iduće godine održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Iako nije matematički potvrđeno, najveća nogometna čuda bi se trebala dogoditi kako izabranici Zlatka Dalića na kraju ne bi završili na Mundijalu.

Službeno se na Mundijal do danas plasiralo 26 reprezentacija, a budući da i Hrvatsku bez problema možemo staviti u tu računicu, možemo računati kao da je 27 od 48 reprezentacija plasirano na turnir.

U ovoj se fazi, pri kraju kvalifikacija, već počinju formirati ljestvice favorita, pa tako već sve najveće svjetske kladionice imaju u ponudi oklade na svjetskog prvaka. Nije to ništa čudno, ali je s druge strane raspored favorita ipak malo čudan.

Što se tiče onih glavnih favorita, tu je situacija u redu. Europski prvak Španjolska je prvi favorit s 15 posto šanse za osvajanjem naslova, odnosno koeficijentom 6,50. Na diobi drugog mjesta se nalaze Francuska i Engleska s koeficijentom 8,25, a slijede ih Brazil (8,00) te branitelj naslova Argentina (8,50).

Hrvatske nema među 10 najvećih favorita nadolazećeg Mundijala. Osim već spomenutih pet reprezentacija, u TOP 10 društvu prema statusu favorita redom se još nalaze i Portugal (13,50), Njemačka (13,50), Nizozemska (25,00), Italija (29,00) te Belgija (33,00).

Čak bismo možda i to mogli prihvatiti, ako smo stavljeni kao 11. ili 12. favorit turnira, no kad na sve ovo nadodamo da po prosjeku 30 najvećih svjetskih kladionica Hrvatska nije ni među 15 najvećih favorita nadolazećeg Mundijala, onda bez zadrške možemo utvrditi da se Hrvatsku i dalje u svjetskim okvirima brutalno podcjenjuje.

Možda bi se i moglo zbog povijesne važnosti pretrpjeti da Italija i Njemačka imaju veće šasne od Hrvatske (iako i jedni i drugi igraju znatno lošije nego vatreni), no vrlo je teško s ozbiljnim izrazom lica prihvatiti procjenu da Hrvatska ima manje šanse od Urugvaja, Kolumbije, Norveške, SAD-a i Meksika, kako tvrde najpopularnije kladionice svijeta. Uzevši u obzir da Kolumbija, Norveška, SAD i Meksiko zajedno nemaju medalja koliko ih ima Hrvatska, teško je vidjeti ikakvu logiku iza baš ovakvog podcjenjivanja.

Evo za kraj jedno jasno i glasno pitanje za sve te svjetske kladionice i silne stručnjake: Koliko Hrvatska medalja mora osvojiti na velikim natjecanjima da biste je počeli smatrati validnim konkurentom u međunarodnom nogometu?