Nikolaj Pešalov: Hrvati su jednom super, a jednom podbace. Tako to ide

Pitali smo neke splitske sportaše o utakmici Hrvatska – Mađarska, u kojoj će nogometna reprezentacija nakon sedam godina nastupiti pred punim Poljudom. Koliko ljudima u Hajdukovu gradu uopće znače vatreni i kakvu će potporu imati u igri protiv Mađara?

– Zanima li me utakmica Hrvatska – Mađarska? Naravno da me, kao i svakoga sportaša, pa i navijača, zanima taj susret. Mogu govoriti iz perspektive sportaša koji je bio u sličnoj situaciji kao nogometaši. Naime, i naša je vaterpolska reprezentacija prije koju godinu nakon duljeg vremena igrala utakmicu u Splitu, suparnik nam je bila Italija, i taj je susret igran u sjajnoj atmosferi, gledalište je bilo puno. A meni kao Splićaninu bio je poseban osjećaj nastupiti pred svojim sugrađanima, to je zaista ogroman gušt. Zato me nije iznenadio golem interes Splićana za utakmicu Hrvatska – Mađarska. Ljudi su željni velikih utakmica, a i ovom zgodom dokazat će koliko vole Hrvatsku – kazao nam je zlatni splitski vaterpolist Anđelo Šetka iz splitskog Jadrana.

Gledao sam Brazil

Hoćete li 10. listopada biti na stadionu?

– Nadam se da hoću, iako ne znam kakav nam je raspored utakmica. Volio bih šestogodišnjeg sina Luku odvesti na tu utakmicu. Bio bi to za njega poseban doživljaj jer nikada nije imao priliku gledati uživo našu nogometnu reprezentaciju. Ja sam u Splitu gledao prijateljsku utakmicu s Brazilom, a u Zagrebu onu čuvenu protiv Engleza, kada nam je bila pomogla krtica.

Kako vi kao hajdukovac gledate na reprezentaciju?

– Navijač sam Hajduka, idem na njegove utakmice, veselim se što je Hajduk prvi i nadam se da će što dulje ostati u utrci za naslov prvaka. A istodobno volim i reprezentaciju. Dobro ozračje u Splitu zbog Hajdukovih uspjeha pomoglo je i u dizanju euforije oko reprezentacije. Uvjeren sam da će utakmica proteći u pravom sportskom ozračju – dodao je Anđelo Šetka.

Predsjednika Hrvatskog dizačkog saveza, Bugarina Nikolaja Pešalova, zanimali su detalji o utakmici Hrvatska – Mađarska.

– Kada se igra? Budem li tada u Splitu, ići ću na utakmicu. Znate, pratim sve sportove kada igra reprezentacija. Idem na boks, tenis, košarku, išao bih i na nogomet. Nisam samo za dizanje utega – kaže Pešalov.

Volite li nogomet, pratite li reprezentaciju?

– Pratim Bugarsku i Hrvatsku, gledao sam ih uživo dva puta u Zagrebu kada su igrale međusobno. Moji Bugari nisu nešto; samo leže na terenu ili šetaju njime. Ali ne znam imaju li sada snage i šetati 90 minuta. Oni više vole Instagram nego nogometni teren.

A Hrvati?

– Jednom su super, jednom podbace, tako to ide u nogometu. Ali, rezultati sve govore o njima. Današnje reprezentativce ne poznajem, a Šukerovu sam generaciju bolje poznavao. Kažem vam; budem li u Splitu 10. listopada, sigurno ću ići na utakmicu Hrvatska – Mađarska – naglasio je Pešalov.

Odlučujući korak

Legendarni Hajdukov nogometaš Ivan Gudelj mnogo je puta nastupio pred punim Poljudom. Savršeno dobro zna kakav je to osjećaj.

– Nadam se da će reprezentacija upravo na Poljudu napraviti odlučujući korak prema Europskom prvenstvu. To je najvažniji cilj uoči utakmice s Mađarskom. A kad je ambijent u pitanju, ne znam kako bih riječima opisao taj doživljaj punoga Poljuda, to se jednostavno mora osjetiti. Rekao bih da je privilegij svakome nogometašu nastupiti pred tom publikom, to je trans, to je strast, to je naboj kakav se ne može osjetiti nigdje – kaže Gudelj i nastavlja:

– Sve su vam rekli oni redovi za ulaznice pred blagajnama. Govorim vam kao navijač; u Osijeku je uvijek sjajan ambijent kada igra Hrvatska, u Zagrebu također, ali ovo u Splitu ne može se usporediti ni sa čim. Naravno da reprezentacija pripada cijeloj Hrvatskoj i da treba igrati u svim njezinim dijelovima, a njezin povratak u Split bit će nešto posebno za reprezentativce – zaključio je Gudelj.