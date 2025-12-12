Klub navijača vatrenih žali se na cijene na Svjetskom prvenstvu

Udruga Mi Hrvati koja zastupa ineterese svih navijača hrvatske nogometne reprezentacije izdala je službeno priopćenje kojim izražava zabrinutost oko cijena za predstojeće Svjetsko prvenstvo koje će se sljedećeg ljeta održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Ističu kako su oni, kao i ostatak europskih navijača, šokirani iznosom koji FIFA planira naplaćivati za ulazak u navijačke sektore. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Udruga CFE „Mi Hrvati“ koja djeluje kao članica Football Supporters Europe (FSE) i predstavlja interese svih hrvatskih navijača, kako udruga tako i pojedinaca na međunarodnoj razini, pridružuje se ozbiljnoj zabrinutosti koju je iskazao FSE zbog najavljenih cijena ulaznica za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Najvjerniji navijači diljem Europe, pa tako i hrvatski, ostali su šokirani iznosima koje FIFA planira naplatiti za ulaz u navijačke sektore stadiona, a koji dovode u pitanje stvarnu dostupnost turnira

navijačima koji upravo svojom nazočnošću stvaraju atmosferu i identitet ovog natjecanja. Prema dostupnim informacijama, navijači bi morali izdvojiti iznos koji prelazi 6.900,00 USD kako bi pratili svoju momčad kroz cijeli turnir – brojku koja je mnogostruko veća od cijena prethodnih prvenstava. Takva politika cijena ne uzima u obzir stvarne mogućnosti navijača, niti dodatne troškove putovanja, smještaja i organizacije puta na tako udaljenom kontinentu. Osobito smeta činjenica da se navijačima koji godinama vjerno prate svoje reprezentacije ne nudi pravedan i transparentan pristup najpovoljnijim kategorijama ulaznica. Umjesto toga, navijači se suočavaju s nejasnim kriterijima, visokim cijenama i sustavom koji ne prepoznaje njihovu vjernost i doprinos. Kao udruga koja prati i zastupa interese hrvatskih navijača, smatramo da su ovakve cijene neprihvatljive i da izravno narušavaju duh Svjetskog prvenstva, koje bi trebalo biti dostupno svima. Ovo se posebno odnosi na ulaznice koje se od strane organizatora dodijeljene prema Hrvatskom nogometnom savezu kao sudioniku svjetskog prvenstva gdje želimo da se zna jasno i transparentno kriterij dodjele prava na kupnju ulaznica i broj ulaznica s pravom na kupnju najvjernijim (loyality program) tj. navijačima koji su u razdoblju od pet godina najviše pratili i navijali za reprezentaciju, kao i HNS obitelji. Također navodimo da javnost zna koji broj ulaznica je dodijeljen HNS-u i kako ih je Savez raspodijelio među navijačima.



Bez obzira što nam se kao Udruzi CFE Mi Hrvati ne dodjeljuje kvota za kupnju ulaznica, mi smo prisutni na tribinama kada se bodri naša reprezentacija kroz naše članove koji sudjeluju u sustavu loyality zajedno sa svim hrvatskim navijačima. Upravo stoga interes je svih navijača hrvatske reprezentacije da se transparentno zna tko je ostvario pravo na kupnju svih ulaznica koje ulaze u kvotu HNS-a, te je li i jedan Klub navijača ili udruga ima prednost pri kupnji ii se isključivo radi o pojedincima i po kojem kriteriju.

Stoga pozivamo Hrvatski nogometni savez da se jasno i nedvosmisleno izjasni podržava li FSE i Klub navijača hrvatske reprezentacije Croatia Fans Embassy u protestu protiv previsokih cijena ulaznica i pozivamo na poduzimanje odgovarajućih radnji u interesu svih naših navijača.

Upravo zato mi kao Klub navijača CFE podržavamo inicijativu i stav organizacije Football Supporters Europe (FSE) u kojoj pozivaju na zaustavljanje prodaje ulaznica i hitno preispitivanje cijena. Smatramo da FIFA ima obvezu poslušati navijačke zajednice, očuvati tradiciju natjecanja i osigurati da Svjetsko prvenstvo ostane događaj u kojemu navijači – iz

svih zemalja, a ne samo najbogatijih – mogu biti nazočni i podržavati svoje momčadi." - napisali su.