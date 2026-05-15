Hrvatski rukometaši u Varaždinu traže prekid crnog niza protiv Šveđana

Pomlađena Hrvatska se dobro držala na gostujućem terenu, ali je još jednom poražena od Šveđana koje su naši rukometaši zadnji put pobijedili 2018. Od tada su švedski rukometaši ostvarili četiri pobjede zaredom: na Svjetskom prvenstvu 2019. u borbi za peto mjesto (34-28), na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. (38-27), ove godine na Europskom prvenstvu (33-25) i prije dva dana u Kristianstadu.

Mario Šoštarić je u prvom dvoboju postigao tri pogotka i bio je zadovoljan onim što je Hrvatska u pomlađenom i oslabljenom sastavu pokazala u Kristianstadu. "Mislim da smo odigrali jako pametnu, kontroliranu utakmicu. Nismo previše žurili, nismo previše tehničkih pogrešaka napravili, makar, na kraju su nas one koje smo napravili koštale možda i pobjede, jer Šveđani svaku pogrešku kažnjavaju. No, ako ispravimo te greške na drugoj utakmici, mislim da se možemo nadati pobjedi", rekao je iskusni krilni igrač.

"Probali smo dosta kombinacija s novim igračima. To je dosta dobro izgledalo. Na kraju utakmice smo napravili neke pogreške koje su oni kaznili brzim pogocima. Imamo sutra novu priliku pred domaćom publikom. Nadam se da ćemo se još bolje pripremiti i bolje izgledati", rekao je vratar Matej Mandić koji je u Kristianstadu imao 11 obrana, od čega su tri bile zaustavljeni sedmerci. "Nisam znao da ih toliko dugo nismo pobijedili. Sutra je pravi dan, pred nadam se punom Arenom u Varaždinu, da se oprostimo za ovu reprezentativnu sezonu pobjedom protiv Švedske i prekinemo taj niz", dodao je Mandić.

Između ostaloga, Sigurdsson je i zato odabrao Švedsku kao suparnika za ovo, posljednje okupljanje uoči ljetne stanke, jer su skandinavske reprezentacije postale vrlo "tvrd orah" za Hrvatsku na velikim natjecanjima. "Znamo da Skandinavci igraju jako brz rukomet, moderan. Mi se tome pokušavamo približiti najviše što možemo. Ovo je dobar test za nas, da vidimo gdje smo i što možemo. Znamo način, znamo da ne smijemo previše srljati u napadu i da moramo biti čvrsti u obrani. Brzi su i jaki u igri "jedan na jedan", imaju jako dobre obrane, golmane, tako da su kompletna reprezentacija. Stvarno ih moraš respektirati", rekao je Šoštarić, a za kraj je pohvalio i debitante u reprezentaciji:

"Mislim da je to najbolja stvar ovog okupljanja. Došli su prvi put u reprezentaciju i odmah se pokazali. Hrvatska ne moramo brinuti o budućnosti. Ovi mladi igrači koji su ovdje izrastaju u prave igrače, odlične osobe. Mislim da je svjetla budućnost hrvatskog rukometa."

Od 20 igrača koji su bili u Švedskoj, više od polovice (12) je rođeno u ovom stoljeću (od 2000.): od najmlađih Matka Moslavca (2007.), Petra Šprema (2006.) i Antonija Berislava Tokića (2006.), do najstarijih Matea Maraša (2000.), Verona Načinovića (2000.), Josipa Šimića (2000.) i Patrika Martinovića (2000.). Svima njima će ovo biti dragocjeno iskustvo, jer već za sedam mjeseci je novo veliko natjecanje, Svjetsko prvenstvo u siječnju 2027. u Njemačkoj.