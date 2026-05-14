Legendarni Lino Červar: 'Ne mogu raditi u Hrvatskoj pa moram ići u tuđinu...'

Vijest je odjeknula rukometnim krugovima kao malo koja posljednjih godina - Lino Červar se vraća. Iako su mnogi mislili da je njegova trenerska priča završena nakon Svjetskog prvenstva u Egiptu 2021. godine, kada je napustio klupu hrvatske reprezentacije, legendarni "Mago di Umago" u 75. godini života odlučio je prihvatiti novi, veliki izazov. Potpisao je dvogodišnji ugovor s makedonskim velikanom Eurofarm Pelisterom i preuzima ulogu ne samo trenera, već i vođe cijelog projekta kluba iz Bitole, grada koji doslovno živi za rukomet. Ovaj potez označava njegov povratak klupskom rukometu nakon gotovo petogodišnje stanke, dokazujući da strast i volja ne poznaju godine.

Odluka uprave Eurofarm Pelistera da angažira trofejnog stručnjaka nije došla slučajno. Iza kluba je izuzetno turbulentna i, prema klupskim ambicijama, neuspješna sezona. Momčad je promijenila čak tri trenera, a nakon tri godine dominacije ostala je bez naslova prvaka Sjeverne Makedonije te je propustila i ulazak u finale nacionalnog kupa. Jedina svjetla točka bila je solidna europska kampanja u kojoj su u Ligi prvaka osvojili šest bodova, upisavši dvije pobjede i dva remija, te su u skupini završili čak i ispred Zagreba. Sam Červar nije skrivao motive svog povratka, a u izjavi za hrvatske medije dao je naslutiti da se u domovini ne osjeća cijenjenim.

- Ljudi iz Pelistera imali su veliku želju da dođem. S obzirom na to da ne mogu raditi ovdje, moram znanje i iskustvo prenositi u stranoj zemlji, tuđoj djeci. Imam drugačije mišljenje, teoriju treninga, ali nisam mogao ovdje raditi - poručio je Červar.

Červarov dolazak u Bitolu zapravo je njegov povratak u Sjevernu Makedoniju, zemlju čiju putovnicu i posjeduje. Punih osam godina sjedio je na klupi skopskog Metalurga, s kojim je stvorio jednu od najjačih generacija u povijesti kluba. Pod njegovim vodstvom, Metalurg je dva puta stigao do četvrtfinala Lige prvaka te je osvojio četiri naslova prvaka i tri nacionalna kupa. Uspješno je vodio i makedonsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu 2017. godine. Pred Červarom je, međutim, težak zadatak. Makedonska liga posljednjih je godina postala vrlo konkurentna. Vječni rival Vardar, predvođen Ivanom Čupićem, vratio se na tron, a klubovi poput ambicioznog Ohrida i Alkaloida također pokazuju veliku snagu.